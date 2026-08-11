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Главная Новости дня Солнечная активность набирает обороты: когда будет магнитная буря

Солнечная активность набирает обороты: когда будет магнитная буря

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Дата публикации 11 августа 2026 11:21
Прогноз магнитных бурь в Украине на 11 августа
Влияние магнитной бури на сердце у метеозависимых людей. Фото: Pexels, коллаж Новини.LIVE

Эксперты прогнозируют спокойное или умеренно нестабильное состояние геомагнитного поля 11 августа, поэтому магнитных бурь во вторник не ожидается. За прошедшие сутки астрофизики зафиксировали на Солнце девять вспышек.

Об этом сообщили синоптики Meteoprog, передает Новини.LIVE.

Магнитные бури 11 августа: полный прогноз

Вероятность возникновения новых солнечных вспышек категории С во вторник, 11 августа, будет довольно низкой. В этот день геомагнитное поле будет варьироваться от спокойного до нестабильного состояния. Общий уровень активности нашего светила ученые считают низким, поэтому серьезных магнитных бурь в этот день ожидать не стоит.

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Прогноз магнитных бурь с 11 по 14 августа. Фото: Солар Метео

В то же время, по предварительным прогнозам, значительное возмущение геомагнитного поля ожидается в среду, 12 августа, в промежутке между 09:00 и 15:00. Кр-индекс может достигать 5 баллов, что соответствует магнитной буре средней силы.

Солнечная активность на 11 августа:

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  • Количество солнечных пятен – 9

Как сообщали ранее Новини.LIVE, специалисты уже составили подробный прогноз магнитных бурь на август. В последний месяц лета прогнозируется несколько мощных геомагнитных колебаний из-за высокой активности Солнца.

Вместе с тем синоптики обещают грозы и сильные ливни в Украине 11 августа. Впрочем, в некоторых регионах сохранится жаркая погода.

космос Солнце магнитные бури
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
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