Люди йдуть вулицею у сніжну погоду. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У середу, 25 листопада, сильних магнітних бур на Землі не прогнозують. Геомагнітна активність очікується на тихому рівні, а сонячна залишатиметься низькою. Протягом останньої доби на Сонці зафіксували чотири спалахи класу B.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на дані Meteoprog.

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Якою буде сонячна активність 25 листопада

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була дуже низькою. За цей час на Сонці відбулося чотири спалахи класу B, які практично не впливають на Землю.

Прогноз магнітних бур на грудень. Фото: Meteoprog

За прогнозом, у середу геомагнітне поле залишатиметься спокійним. Сонячна активність також буде низькою, однак зберігається невелика ймовірність спалаху M-класу.

Основні показники сонячної активності на 25 листопада:

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 1%.

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%.

Ймовірність спалаху на Сонці M-класу — 1%.

Ймовірність спалаху на Сонці X-класу — 1%.

Кількість сонячних плям — 4.

Як магнітні бурі можуть впливати на здоров'я

Вплив геомагнітної активності на здоров'я людини залишається предметом наукових досліджень. Зокрема, вчені вивчають можливий зв'язок між магнітними бурями та роботою серцево-судинної системи.

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Також в Україну насувається арктичне похолодання. У другій половині тижня вплив антициклону посилиться, опади переважно припиняться, а нічні морози охоплять більшу частину країни.