Люди идут по улице в снежную погоду. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В среду, 25 ноября, сильных магнитных бурь на Земле не прогнозируется. Геомагнитная активность ожидается на спокойном уровне, а солнечная останется низкой. За последние сутки на Солнце зафиксировали четыре вспышки класса B.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Meteoprog.

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Какой будет солнечная активность 25 ноября

В течение последних 24 часов солнечная активность была очень низкой. За это время на Солнце произошло четыре вспышки класса B, которые практически не влияют на Землю.

Прогноз магнитных бурь на декабрь. Фото: Meteoprog

По прогнозу, в среду геомагнитное поле останется спокойным. Солнечная активность также будет низкой, однако сохраняется небольшая вероятность вспышки M-класса.

Основные показатели солнечной активности на 25 ноября:

Вероятность небольшой геомагнитной бури — 1%.

Вероятность сильной геомагнитной бури — 1%.

Вероятность вспышки на Солнце M-класса — 1%.

Вероятность вспышки на Солнце X-класса — 1%.

Количество солнечных пятен — 4.

Как магнитные бури могут влиять на здоровье

Влияние геомагнитной активности на здоровье человека остается предметом научных исследований. В частности, ученые изучают возможную связь между магнитными бурями и работой сердечно-сосудистой системы.

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