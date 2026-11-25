Солнечная активность будет низкой: прогноз магнитных бурь на сегодня
В среду, 25 ноября, сильных магнитных бурь на Земле не прогнозируется. Геомагнитная активность ожидается на спокойном уровне, а солнечная останется низкой. За последние сутки на Солнце зафиксировали четыре вспышки класса B.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Meteoprog.
Какой будет солнечная активность 25 ноября
В течение последних 24 часов солнечная активность была очень низкой. За это время на Солнце произошло четыре вспышки класса B, которые практически не влияют на Землю.
По прогнозу, в среду геомагнитное поле останется спокойным. Солнечная активность также будет низкой, однако сохраняется небольшая вероятность вспышки M-класса.
Основные показатели солнечной активности на 25 ноября:
- Вероятность небольшой геомагнитной бури — 1%.
- Вероятность сильной геомагнитной бури — 1%.
- Вероятность вспышки на Солнце M-класса — 1%.
- Вероятность вспышки на Солнце X-класса — 1%.
- Количество солнечных пятен — 4.
Как магнитные бури могут влиять на здоровье
Влияние геомагнитной активности на здоровье человека остается предметом научных исследований. В частности, ученые изучают возможную связь между магнитными бурями и работой сердечно-сосудистой системы.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Украине в период с 25 по 29 ноября усилятся морозы. В конце недели температура ночью будет опускаться до -10 °C, а в Карпатах — до -15 °C. Местами прогнозируют снег, гололед и сильный ветер.
Также на Украину надвигается арктическое похолодание. Во второй половине недели влияние антициклона усилится, осадки в основном прекратятся, а ночные морозы охватят большую часть страны.