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Головна Новини дня Сонячна активність буде низькою: прогноз магнітних бур на сьогодні

Сонячна активність буде низькою: прогноз магнітних бур на сьогодні

Ua ru
10 вересня 2026 12:17
Магнітні бурі 10 вересня: чи очікуються геомагнітні коливання
Головний біль у дівчини. Фото: Magnific

Сьогодні, 10 вересня, на Землі магнітних бур не очікується. Геомагнітне поле протягом дня буде від спокійного до нестабільного рівня, а сонячна активність залишатиметься низькою. Протягом останніх 24 годин на Сонці зафіксували чотири спалахи класу В та шість спалахів класу С. Такі явища практично не впливають на стан геомагнітного поля Землі.

Про це повідомляє Meteoprog, передає Новини.LIVE.

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Магнітні бурі 10 вересня

Протягом дня зберігатиметься невелика ймовірність виникнення потужніших сонячних спалахів. Зокрема, ймовірність малого геомагнітного шторму становить 5%, а великого — лише 1%.

Сонячна активність на 10 вересня прогнозується на такому рівні:

  • ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%;
  • ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
  • ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 10%;
  • ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;
  • кількість сонячних плям — 20.
Сонячна активність буде низькою: прогноз магнітних бур на сьогодні - фото 1
Головний біль у дівчини. Фото: Magnific

Як магнітні бурі впливають на самопочуття

Попри відсутність прогнозованої магнітної бурі, фахівці зазначають, що геомагнітні коливання можуть впливати на самопочуття людей. У періоди сонячної активності деякі люди можуть відчувати втому, головний біль, сонливість або зміни артеріального тиску.

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Як повідомляли Новини.LIVE, у вересні 2026 року потужних магнітних бур не очікується. Водночас прогнозують кілька періодів слабких та помірних геомагнітних коливань, зокрема 10–12 вересня.

Як повідомляли Новини.LIVE, у вересні 2026 року в Україні очікується тепла погода — середня температура може бути на 1,5–2 °C вищою за кліматичну норму. Водночас упродовж місяця можливі дощі, грози та короткочасні похолодання.

Сонце здоров'я магнітні бурі прогнози метеозалежність
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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