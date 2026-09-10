Магнитные бури 10 сентября: ожидаются ли геомагнитные колебания

Головная боль у девушки. Фото: Magnific

Сегодня, 10 сентября, на Земле магнитных бурь не ожидается. Геомагнитное поле в течение дня будет колебаться от спокойного до нестабильного уровня, а солнечная активность останется низкой. За последние 24 часа на Солнце зафиксировали четыре вспышки класса В и шесть вспышек класса С. Такие явления практически не влияют на состояние геомагнитного поля Земли.

Об этом сообщает Meteoprog, передает Новини.LIVE.

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Магнитные бури 10 сентября

В течение дня сохранится небольшая вероятность возникновения более мощных солнечных вспышек. В частности, вероятность небольшой геомагнитной бури составляет 5%, а крупной — всего 1%.

Солнечная активность на 10 сентября прогнозируется на следующем уровне:

вероятность небольшой геомагнитной бури — 5%;

вероятность крупного геомагнитного шторма — 1%;

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 10%;

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;

количество солнечных пятен — 20.

Головная боль у девушки. Фото: Magnific

Как магнитные бури влияют на самочувствие

Несмотря на отсутствие прогнозируемой магнитной бури, специалисты отмечают, что геомагнитные колебания могут влиять на самочувствие людей. В периоды солнечной активности некоторые люди могут испытывать усталость, головную боль, сонливость или изменения артериального давления.

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