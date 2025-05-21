Суд позбавив волі прикордонника, який вбив військового ударом ножем у живіт

Судова зала. Ілюстративне фото: Freepik

У Хмельницькій області судили старшого солдата, який вдарив іншого військового ножем у живіт, що призвело до смерті чоловіка. За це суд покарав його.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, наприкінці вересня 2024 року у спальному приміщенні військовослужбовців стався смертельний інцидент. Старший солдат, родом із Черкаської області, в стані алкогольного сп’яніння завдав ножового поранення своєму товаришу по службі, влучивши в живіт. Від отриманих травм потерпілий помер. Обидва військові на момент конфлікту були нетверезими.

Проти нападника було відкрито два кримінальні провадження — за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть) та за частиною 3 статті 406 ККУ (порушення статутних правил взаємин між військовослужбовцями без підлеглості між ними).

Під час слідства обвинувачений прикордонник частково визнав свою провину. Він не заперечував, що поранив ножем колегу, однак наполягав, що зробив це з метою самозахисту. За його словами, того дня в тимчасовому розташуванні підрозділу вони разом з іншими військовими розпивали алкоголь. Він розповів, що загиблий в той день бив його, і він побоювався повторення нападу, тому й узяв ніж. Двоє інших військовослужбовців підтвердили, що між чоловіками стався словесний конфлікт.

Адвокат клопотав про перекваліфікацію злочину з умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень зі смертельним наслідком на перевищення меж необхідної оборони. Проте суд вважав, що немає достатніх доказів про реальну загрозу життю обвинуваченого.

Рішення суду

Суддя Чемеровецького районного суду Хмельницької області Валерій Борсук, проаналізувавши подані докази та свідчення сторін, дійшов висновку про провину обвинуваченого у вчиненні інкримінованих йому злочинів. Внаслідок чого прикордонника засудили до восьми років позбавлення волі. Окрім тюремного строку, суд зобов’язав чоловіка виплатити матері загиблого моральну компенсацію в розмірі 8,5 мільйона гривень.

Початком відбування покарання визначено момент затримання — вересень 2024 року. Судове рішення наразі не набрало законної сили й може бути оскаржене в апеляційному порядку.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у Житомирській області медбрат вкрав у морзі обручку з тіла загиблого військового. За це його позбавили волі на 5 років.

Також ми повідомляли, що у Сумській області військовий вкрав обладнання нічого бачення, яке було призначено для штурмової роти. За це він проведе 10 років у в'язниці.