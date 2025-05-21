Суд позбавив волі працівника моргу, який вкрав обручку з тіла загиблого воїна

Суддівський молоток. Ілюстративне фото: Adobe Stock

У Житомирській області медбрат вкрав обручку з тіла загиблого військовослужбовця. За це його судили.

Про це повідомляється на сайті Житомирської обласної прокуратури.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, у січні 2025 року 49-річний співробітник однієї з філій Житомирського обласного бюро судово-медичної експертизи викрав золоту обручку з тіла загиблого на фронті військовослужбовця. Під час підготовки тіла мешканця Коростенського району до передачі рідним і подальшого поховання, медичний брат зняв з руки полеглого воїна прикрасу й того ж дня здав її до ломбарду, отримавши 3900 гривень.

Як зазначають у пресслужбі Житомирської обласної прокуратури, зникнення обручки виявила дружина загиблого вже після поховального обряду. Вона звернулася до правоохоронців, і в ході досудового розслідування з'ясувалося, що це не єдиний випадок: медпрацівника підозрюють ще у двох аналогічних епізодах.

15 січня чоловіку оголосили про підозру за ч. 3 ст. 297 Кримінального кодексу України — наруга над тілами померлих, зокрема загиблого військовослужбовця, вчинена з корисливих мотивів.

Рішення суду

Вже у травні Малинський районний суд Житомирської області виніс вирок обвинуваченому медичному працівнику, визнавши його винним у скоєнні злочину. За рішенням суду, чоловік проведе п’ять років за ґратами.

Втім, вирок поки що не набрав законної сили — у засудженого є можливість подати апеляцію та оскаржити судове рішення в установленому порядку.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що Сумській області судили військового, який вкрав прилади нічного бачення, які призначалися для штурмової роти.

Також ми повідомляли, що в Києві судили компанію, яка із затримкою ремонтувала авто Збройних сил України.