Суд лишил свободы работника морга, который украл кольцо с тела погибшего воина

Судейский молоток. Иллюстративное фото: Adobe Stock

В Житомирской области медбрат украл кольцо с тела погибшего военнослужащего. За это его судили.

Об этом сообщается на сайте Житомирской областной прокуратуры.

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Детали дела

Согласно материалам дела, в январе 2025 года 49-летний сотрудник одного из филиалов Житомирского областного бюро судебно-медицинской экспертизы похитил золотое кольцо с тела погибшего на фронте военнослужащего. Во время подготовки тела жителя Коростенского района к передаче родным и дальнейшего захоронения, медицинский брат снял с руки павшего воина украшение и в тот же день сдал его в ломбард, получив 3900 гривен.

Как отмечают в пресс-службе Житомирской областной прокуратуры, исчезновение кольца обнаружила жена погибшего уже после погребального обряда. Она обратилась к правоохранителям, и в ходе досудебного расследования выяснилось, что это не единственный случай: медработника подозревают еще в двух аналогичных эпизодах.

15 января мужчине объявили о подозрении по ч. 3 ст. 297 Уголовного кодекса Украины — надругательство над телами умерших, в том числе погибшего военнослужащего, совершенное из корыстных побуждений.

Решение суда

Уже в мае Малинский районный суд Житомирской области вынес приговор обвиняемому медицинскому работнику, признав его виновным в совершении преступления. По решению суда, мужчина проведет пять лет за решеткой.

Впрочем, приговор пока не вступил в законную силу - у осужденного есть возможность подать апелляцию и обжаловать судебное решение в установленном порядке.

Напомним, недавно мы писали, что Сумской области судили военного, который украл приборы ночного видения, которые предназначались для штурмовой роты.

Также мы сообщали, что в Киеве судили компанию, которая с задержкой ремонтировала авто Вооруженных сил Украины.