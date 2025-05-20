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Військовий украв із роти прилади нічного бачення — що вирішив суд

20 травня 2025 01:03
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Військовослужбовець украв прилади нічного бачення — як його покарав суд
Військовий, який украв прилади нічного бачення, із представниками ДБР, СБУ та прокуратури. Фото: ДБР
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Військовослужбовець привласнив обладнання, яке призначалося для штурмової роти. За вчинене він проведе кілька років у в'язниці.

Як повідомило 19 травня ДБР, відповідне рішення ухвалив Лебединський районний суд Сумської області.

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Деталі справи

Наприкінці минулого року офіцер, який відповідав за матеріальне забезпечення та мав доступ до військового обладнання на складах, отримав прилади нічного бачення та бінокуляри. Замість того, щоб передати це майно військовим, він вирішив його продати. Загальна вартість приладів становила 4,5 мільйона гривень.

Рішення суду

Чоловіка визнали винним у привласненні військового майна в умовах воєнного стану (частина четверта статті 410 Кримінального кодексу України). Його засудили до десяти років позбавлення волі. Крім того, боєць має відшкодувати збитки, яких завдав штурмовій роті.

Нагадаємо, охоронець із Люботина завдав тяжких тілесних ушкоджень знайомому. Чоловіку призначили покарання у вигляді іспитового строку.

Також ми повідомляли, що у Львові чоловік украв мобільний телефон у працівниці магазину Roshen. За вчинене він проведе п'ять років у в'язниці.

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