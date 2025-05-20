Военнослужащий украл приборы ночного видения — как его наказал суд

Военный, который украл приборы ночного видения, с представителями ГБР, СБУ и прокуратуры. Фото: ГБР

Военнослужащий присвоил оборудование, которое предназначалось для штурмовой роты. За совершенное он проведет несколько лет в тюрьме.

Как сообщило 19 мая ГБР, соответствующее решение принял Лебединский районный суд Сумской области.

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Детали дела

В конце прошлого года офицер, который отвечал за материальное обеспечение и имел доступ к военному оборудованию на складах, получил приборы ночного видения и бинокуляры. Вместо того, чтобы передать это имущество военным, он решил его продать. Общая стоимость приборов составляла 4,5 миллиона гривен.

Решение суда

Мужчину признали виновным в присвоении военного имущества в условиях военного положения (часть четвертая статьи 410 Уголовного кодекса Украины). Его приговорили к десяти годам лишения свободы. Кроме того, боец должен возместить убытки, которые нанес штурмовой роте.

Напомним, охранник из Люботина нанес тяжкие телесные повреждения знакомому. Мужчине назначили наказание в виде испытательного срока.

Также мы сообщали, что во Львове мужчина украл мобильный телефон у работницы магазина Roshen. За совершенное он проведет пять лет в тюрьме.