Суд лишил свободы пограничника, который убил военного ударом ножом в живот

Солдат ударил военного ножом, и тот погиб — как наказал суд
В Хмельницкой области судили старшего солдата, который ударил другого военного ножом в живот, что привело к смерти мужчины. За это суд наказал его.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
Согласно материалам дела, в конце сентября 2024 года в спальном помещении военнослужащих произошел смертельный инцидент. Старший солдат, родом из Черкасской области, в состоянии алкогольного опьянения нанес ножевое ранение своему сослуживцу, попав в живот. От полученных травм пострадавший скончался. Оба военные на момент конфликта были нетрезвыми.
Против нападавшего было открыто два уголовных производства — по части 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть) и по части 3 статьи 406 УКУ (нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими без подчиненности между ними).
В ходе следствия обвиняемый пограничник частично признал свою вину. Он не отрицал, что ранил ножом коллегу, однако настаивал, что сделал это с целью самозащиты. По его словам, в тот день во временном расположении подразделения они вместе с другими военными распивали алкоголь. Он рассказал, что погибший в тот день бил его, и он опасался повторения нападения, поэтому и взял нож. Двое других военнослужащих подтвердили, что между мужчинами произошел словесный конфликт.
Адвокат ходатайствовал о переквалификации преступления с умышленного нанесения тяжких телесных повреждений со смертельным исходом на превышение пределов необходимой обороны. Однако суд счел, что нет достаточных доказательств о реальной угрозе жизни обвиняемого.
Решение суда
Судья Чемеровецкого районного суда Хмельницкой области, Валерий Борсук, проанализировав представленные доказательства и показания сторон, пришел к выводу о вине обвиняемого в совершении инкриминируемых ему преступлений. В результате пограничника приговорили к восьми годам лишения свободы. Кроме тюремного срока, суд обязал мужчину выплатить матери погибшего моральную компенсацию в размере 8,5 миллиона гривен.
Началом отбывания наказания определен момент задержания — сентябрь 2024 года. Судебное решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.
Напомним, недавно мы писали, что в Житомирской области медбрат украл в морге кольцо с тела погибшего военного. За это его лишили свободы на 5 лет.
Также мы сообщали, что в Сумской области военные украл оборудование ничего видения, которое было предназначено для штурмовой роты. За это он проведет 10 лет в тюрьме.
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