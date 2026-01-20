Військовий двічі самовільно залишав службу — що вирішив суд

Український військовослужбовець. Фото ілюстративне: ШІ

У Чернігові солдат двічі йшов у СЗЧ. Його затримали та притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це йдеться у вироку, який Деснянський районний суд міста Чернігова ухвалив 7 січня.

Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, у період від 30 грудня 2024 року до 24 квітня минулого року фігурант не проходив військову службу та займався особистими справами. Удруге він самовільно залишив військову частину 17 травня минулого року. 14 серпня порушника затримали та доставили до Територіального управління Державного бюро розслідувань.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачений повністю визнав свою провину. У вчиненому він розкаявся, визнав, що безвідповідально поставився до служби, заявив, що хоче продовжити служити, та попросив не карати його надто суворо. За самовільне залишення військової частини солдата засудили до п'яти років ув'язнення. Строк відбування покарання рахуватимуть від дня фактичного затримання, тобто від 14 серпня 2025 року.

Упродовж 30 днів від дня проголошення вирок можна оскаржити, подавши апеляцію. У такому разі справу розгляне Чернігівський апеляційний суд.

Нагадаємо, жителі Сумщини збирали та передавали ворогу дані про дислокацію підрозділів ЗСУ. Одного з порушників засудили до 16 років ув'язнення, а іншого — до десяти років тюрми.

Також ми повідомляли, що житель Коломиї повідомляв у Telegram про місця роздачі повісток. Упродовж року він перебуватиме на іспитовому строку.