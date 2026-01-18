Робота на ФСБ — суд виніс суворий вирок інформаторам на Сумщині

Засідання суду. Ілюстративне фото: pexels.com

Двоє мешканців Сумської області проведуть наступні роки за ґратами за допомогу ворогу. Громадянин РФ та його український спільник збирали дані про дислокацію підрозділів Збройних Сил України.

Про це стало відомо з Єдиного реєстру судових рішень.

Шпигунський тандем — як працювала мережа на користь агресора

Як з'ясували правоохоронці, саме росіянин виступив ініціатором зради. Він підбурив місцевого жителя до дій проти власної армії. Колаборант із українським паспортом виконував "брудну" роботу шукаючи позиції ЗСУ.

Потім зрадник фотографував техніку та фіксував пересування військ. Всі дані він віддавав своєму куратору. Росіянин координував кожен крок. Потім він надсилав звіти зв’язковому з ФСБ.

Рішення суду

Покарання виявилося суворим. Громадянин РФ отримав 16 років позбавлення волі. Такий довгий термін пояснюється просто. Чоловік уже мав судимість за злочини проти національної безпеки. Його спільник, українець, отримав 10 років тюрми. Це межа санкції статті за поширення інформації про військових.

