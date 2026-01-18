Видео
Тюрьма за госизмену — на Сумщине осудили агентов ФСБ

Тюрьма за госизмену — на Сумщине осудили агентов ФСБ

Ua ru
Дата публикации 18 января 2026 03:32
Работа на ФСБ — суд вынес суровый приговор информаторам на Сумщине
Заседание суда. Иллюстративное фото: pexels.com

Двое жителей Сумской области проведут следующие годы за решеткой за помощь врагу. Гражданин РФ и его украинский сообщник собирали данные о дислокации подразделений Вооруженных Сил Украины.

Об этом стало известно из Единого реестра судебных решений.

Читайте также:

Шпионский тандем — как работала сеть в пользу агрессора

Как выяснили правоохранители, именно россиянин выступил инициатором измены. Он подстрекал местного жителя к действиям против собственной армии. Коллаборационист с украинским паспортом выполнял "грязную" работу ища позиции ВСУ.

Затем предатель фотографировал технику и фиксировал передвижения войск. Все данные он отдавал своему куратору. Россиянин координировал каждый шаг. Затем он посылал отчеты связному из ФСБ.

Решение суда

Наказание оказалось суровым. Гражданин РФ получил 16 лет лишения свободы. Такой долгий срок объясняется просто. Мужчина уже имел судимость за преступления против национальной безопасности. Его сообщник, украинец, получил 10 лет тюрьмы. Это предел санкции статьи за распространение информации о военных.

Напомним, мы сообщали, что на Харьковщине судили боевого медика за госизмену и дизертирство.

Ранее мы также информировали, что в Житомирской области СБУ и Нациполиция задержали российского агента, который организовал теракт в Коростышеве.

суд Сумская область ФСБ госизмена судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
