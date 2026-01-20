Видео
Україна
Главная Новости дня Солдат дважды совершил СОЧ — какое наказание избрал для него суд

Солдат дважды совершил СОЧ — какое наказание избрал для него суд

Ua ru
Дата публикации 20 января 2026 03:32
Военный дважды самовольно оставлял службу — что решил суд
Украинский военнослужащий. Фото иллюстративное: ИИ

В Чернигове солдат дважды уходил в СОЧ. Его задержали и привлекли к уголовной ответственности.

Об этом говорится в приговоре, который Деснянский районный суд города Чернигова принял 7 января.

Читайте также:

Детали дела

Согласно судебным материалам, в период с 30 декабря 2024 года до 24 апреля прошлого года фигурант не проходил военную службу и занимался личными делами. Второй раз он самовольно оставил воинскую часть 17 мая прошлого года. 14 августа нарушителя задержали и доставили в Территориальное управление Государственного бюро расследований.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемый полностью признал свою вину. В содеянном он раскаялся, признал, что безответственно отнесся к службе, заявил, что хочет продолжить служить, и попросил не наказывать его слишком строго. За самовольное оставление воинской части солдата приговорили к пяти годам заключения. Срок отбывания наказания будут считать со дня фактического задержания, то есть с 14 августа 2025 года.

В течение 30 дней со дня провозглашения приговор можно обжаловать, подав апелляцию. В таком случае дело рассмотрит Черниговский апелляционный суд.

Напомним, жители Сумщины собирали и передавали врагу данные о дислокации подразделений ВСУ. Одного из нарушителей приговорили к 16 годам заключения, а другого — к десяти годам тюрьмы.

Также мы сообщали, что житель Коломыи сообщал в Telegram о местах раздачи повесток. В течение года он будет находиться на испытательном сроке.

суд армия военнослужащие СОЧ судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
