Военный дважды самовольно оставлял службу — что решил суд

В Чернигове солдат дважды уходил в СОЧ. Его задержали и привлекли к уголовной ответственности.

Об этом говорится в приговоре, который Деснянский районный суд города Чернигова принял 7 января.

Детали дела

Согласно судебным материалам, в период с 30 декабря 2024 года до 24 апреля прошлого года фигурант не проходил военную службу и занимался личными делами. Второй раз он самовольно оставил воинскую часть 17 мая прошлого года. 14 августа нарушителя задержали и доставили в Территориальное управление Государственного бюро расследований.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемый полностью признал свою вину. В содеянном он раскаялся, признал, что безответственно отнесся к службе, заявил, что хочет продолжить служить, и попросил не наказывать его слишком строго. За самовольное оставление воинской части солдата приговорили к пяти годам заключения. Срок отбывания наказания будут считать со дня фактического задержания, то есть с 14 августа 2025 года.

В течение 30 дней со дня провозглашения приговор можно обжаловать, подав апелляцию. В таком случае дело рассмотрит Черниговский апелляционный суд.

