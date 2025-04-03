Союзники підтримуватимуть Україну після перемир'я — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Армії західних партнерів можуть надати підтримку Україні як у фінальний період війни, так і після оголошення перемир'я з Росією. Союзники вже висловлюють готовність до цього.

Про це Президент України Володимир Зеленський заявив під час зустрічі з керівниками територіальних громад Чернігівської області.

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Президент підкреслив важливість надання Україні гарантій безпеки, співмірних із членством у НАТО, до моменту її вступу в Альянс. Це стосується як військового контингенту, так і зусиль партнерів, на які Україна може реально розраховувати.

Зеленський зазначив, що низка країн висловлює готовність до зміцнення обороноздатності України.

"Було кілька зустрічей, ми говоримо і про флот, і про авіацію, і навіть найскладніший момент, який є сьогодні, це сухопутний компонент інших партнерів на нашій землі. Ми все одно, я впевнений, матимемо ту чи іншу інфраструктуру підтримки західних армій у момент закінчення війни, а може, навіть посередині, ми це порушуємо", — додав президент.

Він підкреслив, що така "інфраструктура підтримки" після припинення вогню забезпечила б впевненість у просуванні до угоди про завершення війни та встановлення справедливого миру.

"До справедливого миру ми все одно прийдемо. У нас є багато різних документів на роботу, але важливо, щоб ми були сильними за столом переговорів", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, раніше український президент з візитом прибув у Чернігівську область. Він відвідав село, яке постраждало під час російської окупації.

Також Володимир Зеленський зустрівся з керівниками територіальних громад Чернігівщини. Під час розмови йшлося про припинення бойових дій в Україні та ситуацію в регіоні.