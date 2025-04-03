Союзники підтримуватимуть Україну після перемир'я — Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Армии западных партнеров могут оказать поддержку Украине как в финальный период войны, так и после объявления перемирия с Россией. Союзники уже выражают готовность к этому.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время встречи с руководителями территориальных общин Черниговской области.

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Президент подчеркнул важность предоставления Украине гарантий безопасности, соизмеримых с членством в НАТО, до момента ее вступления в Альянс. Это касается как военного контингента, так и усилий партнеров, на которые Украина может реально рассчитывать.

Зеленский отметил, что ряд стран выражает готовность к укреплению обороноспособности Украины.

"Было несколько встреч, мы говорим и о флоте, и об авиации, и даже самый сложный момент, который есть сегодня, это сухопутный компонент других партнеров на нашей земле. Мы все равно, я уверен, будем иметь ту или иную инфраструктуру поддержки западных армий в момент окончания войны, а может даже посередине, мы это нарушаем", — добавил президент.

Он подчеркнул, что такая "инфраструктура поддержки" после прекращения огня обеспечила бы уверенность в продвижении к соглашению о завершении войны и установлении справедливого мира.

"К справедливому миру мы все равно придем. У нас есть много разных документов на работу, но важно, чтобы мы были сильными за столом переговоров", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее украинский президент с визитом прибыл в Черниговскую область. Он посетил село, которое пострадало во время российской оккупации.

Также Владимир Зеленский встретился с руководителями территориальных громад Черниговщины. Во время разговора речь шла о прекращении боевых действий в Украине и ситуации в регионе.