Головна Новини дня Сьогодні ввечері погіршиться самопочуття через короткочасну магнітну бурю

Сьогодні ввечері погіршиться самопочуття через короткочасну магнітну бурю

Дата публікації: 31 березня 2026 11:10
Сьогодні ввечері погіршиться самопочуття через короткочасну магнітну бурю
Вплив магнітної бурі на самопочуття. Фото: колаж Новини.LIVE

За даними спостережень, у вівторок, 31 березня, суттєвих геомагнітних коливань на Землі не прогнозується. Проте, ближче до вечора можлива магнітна буря, які відчують на собі метеозалежні.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані NOAA.

Магнітні бурі в Україні 31 березня

Останні 24 години на Сонці пройшли відносно спокійно: зафіксовано лише чотири слабких спалахи класу С. Такі явища зазвичай не відчуваються на планеті та не спричиняють збоїв у роботі техніки.

Протягом вівторка, 31 березня, стан геомагнітного поля варіюватиметься від спокійного до помірно активного, проте надвечір, орієнтовно з 18:00 можливе магнітна буря середньої сили. Вона досягне піку на рівні 6.3 о 21:00 та послабне 1 квітня рівно через добу.

Магнітні бурі з 31 березня до 3 квітня прогноз. Фото: скриншот

Сонячна активність на 31 березня:

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму – 10%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму – 1%
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу – 45%
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу – 10%
  • Кількість сонячних плям – 24
Прогноз магнітних бур з 31 березня до 2 квітня. Фото: скриншот

Чим краще харчуватися під час магнітних бур

Лікарі рекомендують готувати організм до можливих змін погоди через правильне харчування. У дні підвищеної сонячної активності є ризик головного болю та стрибків тиску. Щоб полегшити цей стан, варто дотримуватися кількох порад з харчування.

Пийте 1,5–2 літри чистої води. Це допоможе розрідити кров і покращити кровообіг. Корисними будуть трав'яні чаї з м'яти, меліси або настій шипшини, які заспокоюють нерви та зміцнюють судини.

Додайте до раціону банани, горіхи, насіння гарбуза, гречку та шпинат. Ці продукти підтримують роботу серця та допомагають боротися зі стресом. Також краще мінімізуйте вживання кави, міцного чаю та алкоголю. Варто виключити жирну, гостру та занадто солону їжу, яка затримує воду в організмі та створює навантаження на судини.

Віддавайте перевагу овочевим супам, кашам, рибі та фруктам, багатим на антиоксиданти (ягоди, цитрусові). Це дозволить організму не витрачати зайву енергію на перетравлення важкої їжі.

Окрім магнітної бурі, як повідомляли Новини.LIVE, в Україні відсьогодні, 31 березня, різко й погіршились погодні умови. Синоптики попереджали про мокрий сніг, дощ та вітер у кількох областях країни.

Загалом цей тиждень, як пояснювали синоптики, буде доволі дощовим та вогким. Проте, температура повітря в Україні підніметься під кінець тижня, а на вихідні повернеться суха погода.

Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
