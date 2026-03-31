Сегодня вечером ухудшится самочувствие из-за кратковременной магнитной бури

По данным наблюдений, во вторник, 31 марта, существенных геомагнитных колебаний на Земле не прогнозируется. Тем не менее, ближе к вечеру возможна магнитная буря, которые ощутят на себе метеозависимые.

Магнитные бури в Украине 31 марта

Последние 24 часа на Солнце прошли относительно спокойно: зафиксировано лишь четыре слабых вспышки класса С. Такие явления обычно не ощущаются на планете и не вызывают сбоев в работе техники.

В течение вторника, 31 марта, состояние геомагнитного поля будет варьироваться от спокойного до умеренно активного, однако вечером, ориентировочно с 18:00 возможна магнитная буря средней силы. Она достигнет пика на уровне 6.3 в 21:00 и ослабнет 1 апреля ровно через сутки.

Солнечная активность на 31 марта:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 10%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 45%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%

Количество солнечных пятен — 24

Чем лучше питаться во время магнитных бурь

Врачи рекомендуют готовить организм к возможным изменениям погоды через правильное питание. В дни повышенной солнечной активности есть риск головной боли и скачков давления. Чтобы облегчить это состояние, стоит придерживаться нескольких советов по питанию.

Пейте 1,5-2 литра чистой воды. Это поможет разжижить кровь и улучшить кровообращение. Полезными будут травяные чаи из мяты, мелиссы или настой шиповника, которые успокаивают нервы и укрепляют сосуды.

Добавьте в рацион бананы, орехи, семена тыквы, гречку и шпинат. Эти продукты поддерживают работу сердца и помогают бороться со стрессом. Также лучше минимизируйте употребление кофе, крепкого чая и алкоголя. Стоит исключить жирную, острую и слишком соленую пищу, которая задерживает воду в организме и создает нагрузку на сосуды.

Отдавайте предпочтение овощным супам, кашам, рыбе и фруктам, богатым антиоксидантами (ягоды, цитрусовые). Это позволит организму не тратить лишнюю энергию на переваривание тяжелой пищи.

Кроме магнитной бури, как сообщали Новини.LIVE, в Украине с сегодняшнего дня, 31 марта, резко и ухудшились погодные условия. Синоптики предупреждали о мокром снеге, дожде и ветре в нескольких областях страны.

В целом эта неделя, как объясняли синоптики, будет довольно дождливой и сырой. Однако, температура воздуха в Украине поднимется к концу недели, а на выходные вернется сухая погода.