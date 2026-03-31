Сегодня вечером ухудшится самочувствие из-за кратковременной магнитной бури
По данным наблюдений, во вторник, 31 марта, существенных геомагнитных колебаний на Земле не прогнозируется. Тем не менее, ближе к вечеру возможна магнитная буря, которые ощутят на себе метеозависимые.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные NOAA.
Магнитные бури в Украине 31 марта
Последние 24 часа на Солнце прошли относительно спокойно: зафиксировано лишь четыре слабых вспышки класса С. Такие явления обычно не ощущаются на планете и не вызывают сбоев в работе техники.
В течение вторника, 31 марта, состояние геомагнитного поля будет варьироваться от спокойного до умеренно активного, однако вечером, ориентировочно с 18:00 возможна магнитная буря средней силы. Она достигнет пика на уровне 6.3 в 21:00 и ослабнет 1 апреля ровно через сутки.
Солнечная активность на 31 марта:
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 10%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 45%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%
- Количество солнечных пятен — 24
Чем лучше питаться во время магнитных бурь
Врачи рекомендуют готовить организм к возможным изменениям погоды через правильное питание. В дни повышенной солнечной активности есть риск головной боли и скачков давления. Чтобы облегчить это состояние, стоит придерживаться нескольких советов по питанию.
Пейте 1,5-2 литра чистой воды. Это поможет разжижить кровь и улучшить кровообращение. Полезными будут травяные чаи из мяты, мелиссы или настой шиповника, которые успокаивают нервы и укрепляют сосуды.
Добавьте в рацион бананы, орехи, семена тыквы, гречку и шпинат. Эти продукты поддерживают работу сердца и помогают бороться со стрессом. Также лучше минимизируйте употребление кофе, крепкого чая и алкоголя. Стоит исключить жирную, острую и слишком соленую пищу, которая задерживает воду в организме и создает нагрузку на сосуды.
Отдавайте предпочтение овощным супам, кашам, рыбе и фруктам, богатым антиоксидантами (ягоды, цитрусовые). Это позволит организму не тратить лишнюю энергию на переваривание тяжелой пищи.
Кроме магнитной бури, как сообщали Новини.LIVE, в Украине с сегодняшнего дня, 31 марта, резко и ухудшились погодные условия. Синоптики предупреждали о мокром снеге, дожде и ветре в нескольких областях страны.
В целом эта неделя, как объясняли синоптики, будет довольно дождливой и сырой. Однако, температура воздуха в Украине поднимется к концу недели, а на выходные вернется сухая погода.
