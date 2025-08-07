Софія Ротару зараз — співачка вперше за довгий час показалася в Києві — фото

Софія Ротару на рідкісних кадрах показалася в Києві
Українська співачка Софія Ротару сьогодні, 7 серпня, святкує свій день народження. У цей день вперше за три роки поділилася із шанувальниками свіжими фото.
Новими світлинами співачка поділилася на сторінці в Instagram.
Софія Ротару зачарувала новими фото
Сьогодні зірці виповнилося 78 років. З цієї нагоди Софія Михайлівна вирішила потішити шанувальників рідкісними кадрами та розсекретила своє місцеперебування.
Співачка зробила гарні фото у самому центрі столиці. Ротару позувала на тлі визначних місць Києва — на пішохідному мості та навпроти Андріївської церкви.
"Тече вода і минають літа", — лаконічно підписала фото Ротару.
У коментарях колеги та шанувальники привітали співачку зі святом, а також зазначили, що раді бачити її усміхненою та щасливою в українські столиці.
