Софія Ротару на рідкісних кадрах показалася в Києві

Софія Ротару на рідкісних кадрах показалася в Києві

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2025 16:45
Софія Ротару зараз — співачка вперше за довгий час показалася в Києві — фото
Софія Ротару. Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Українська співачка Софія Ротару сьогодні, 7 серпня, святкує свій день народження. У цей день вперше за три роки поділилася із шанувальниками свіжими фото.

Новими світлинами співачка поділилася на сторінці в Instagram.

Читайте також:

Софія Ротару зачарувала новими фото

Сьогодні зірці виповнилося 78 років. З цієї нагоди Софія Михайлівна вирішила потішити шанувальників рідкісними кадрами та розсекретила своє місцеперебування.

Софія Ротару на нових фото
Софія Ротару у Києві. Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Співачка зробила гарні фото у самому центрі столиці. Ротару позувала на тлі визначних місць Києва — на пішохідному мості та навпроти Андріївської церкви.

Софія Ротару показалася в Києві
Софія Ротару святкує 78-річчя. Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

"Тече вода і минають літа", — лаконічно підписала фото Ротару.

У коментарях колеги та шанувальники привітали співачку зі святом, а також зазначили, що раді бачити її усміхненою та щасливою в українські столиці.

Раніше лідер гурту "ТіК" висловився про нічні обстріли Києва з боку РФ.

А також Олексій Суханов різко відреагував на візити російських зірок до України.

Київ Софія Ротару соцмережі українські зірки співачка фотосесія
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
