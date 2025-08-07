София Ротару сейчас - певица впервые за долгое время показалась в Киеве - фото

София Ротару на редких кадрах показалась в Киеве
Украинская певица София Ротару сегодня, 7 августа, празднует свой день рождения. В этот день впервые за три года поделилась с поклонниками свежими фото.
Новыми фотографиями певица поделилась на странице в Instagram.
София Ротару очаровала новыми фото
Сегодня звезде исполнилось 78 лет. По этому случаю София Михайловна решила порадовать поклонников редкими кадрами и рассекретила свое местонахождение.
Певица сделала красивые фото в самом центре столицы. Ротару позировала на фоне достопримечательностей Киева — на пешеходном мосту и напротив Андреевской церкви.
"Течет вода и проходят лета", — лаконично подписала фото Ротару.
В комментариях коллеги и поклонники поздравили певицу с праздником, а также отметили, что рады видеть ее улыбающейся и счастливой в украинской столице.
Ранее лидер группы "ТиК" высказался о ночных обстрелах Киева со стороны РФ.
А также Алексей Суханов резко отреагировал на визиты российских звезд в Украину.
Читайте Новини.LIVE!