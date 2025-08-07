София Ротару сейчас - певица впервые за долгое время показалась в Киеве - фото

София Ротару. Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Украинская певица София Ротару сегодня, 7 августа, празднует свой день рождения. В этот день впервые за три года поделилась с поклонниками свежими фото.

Новыми фотографиями певица поделилась на странице в Instagram.

София Ротару очаровала новыми фото

Сегодня звезде исполнилось 78 лет. По этому случаю София Михайловна решила порадовать поклонников редкими кадрами и рассекретила свое местонахождение.

София Ротару в Киеве. Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Певица сделала красивые фото в самом центре столицы. Ротару позировала на фоне достопримечательностей Киева — на пешеходном мосту и напротив Андреевской церкви.

София Ротару празднует 78-летие. Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

"Течет вода и проходят лета", — лаконично подписала фото Ротару.

В комментариях коллеги и поклонники поздравили певицу с праздником, а также отметили, что рады видеть ее улыбающейся и счастливой в украинской столице.

