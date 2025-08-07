Видео
Главная Новости дня София Ротару на редких кадрах показалась в Киеве

София Ротару на редких кадрах показалась в Киеве

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2025 16:45
София Ротару сейчас - певица впервые за долгое время показалась в Киеве - фото
София Ротару. Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Украинская певица София Ротару сегодня, 7 августа, празднует свой день рождения. В этот день впервые за три года поделилась с поклонниками свежими фото.

Новыми фотографиями певица поделилась на странице в Instagram.

Читайте также:

София Ротару очаровала новыми фото

Сегодня звезде исполнилось 78 лет. По этому случаю София Михайловна решила порадовать поклонников редкими кадрами и рассекретила свое местонахождение.

Софія Ротару на нових фото
София Ротару в Киеве. Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Певица сделала красивые фото в самом центре столицы. Ротару позировала на фоне достопримечательностей Киева — на пешеходном мосту и напротив Андреевской церкви.

Софія Ротару показалася в Києві
София Ротару празднует 78-летие. Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

"Течет вода и проходят лета", — лаконично подписала фото Ротару.

В комментариях коллеги и поклонники поздравили певицу с праздником, а также отметили, что рады видеть ее улыбающейся и счастливой в украинской столице.

Ранее лидер группы "ТиК" высказался о ночных обстрелах Киева со стороны РФ.

А также Алексей Суханов резко отреагировал на визиты российских звезд в Украину.

Киев София Ротару соцсети украинские звезды певица фотосессия
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
