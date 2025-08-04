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Головна Новини дня Придуркуватий сусід — лідер гурту "ТіК" про обстріли Києва

Придуркуватий сусід — лідер гурту "ТіК" про обстріли Києва

Ua ru
Дата публікації: 4 серпня 2025 02:45
Віктор Бронюк відповів, чи впливають на нього ракетні обстріли Києва
Лідер гурту "ТіК" Віктор Бронюк. Фото: Новини.LIVE

Лідер гурту "ТіК" Віктор Бронюк прокоментував російські ракетні обстріли Києва. Він заявив, що, на жаль, сьогодні такі реалії, а також розповів, чи впливають обстріли безпосередньо на нього.

Відповідний коментар Бронюк дав головній редакторці Новини.LIVE Олені Халік під час концерту "Музична платформа".

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Музикант розповів, що обстріли не так сильно впливають на нього, оскільки він проживає у Вінниці. Водночас лідер гурту "ТіК" зазначив, що після кожної ракетної атаки телефонує своїм друзям.

"Ми проживаємо в Вінниці. Там можливо трошки простіше, але дуже багато друзів, знайомих, учасників колективу проживають в Києві. Ранок починається з обзвонів: як ти, всі живі, всі здорові, слава Богу... На жаль, сьогодні такі реалії, таке життя. Поки в нас такий придуркуватий сусід", — заявив Бронюк.

Нагадаємо, що в ніч проти 3 серпня у Вінниці біля стадіону трапився скандал між працівниками ТЦК та місцевими мешканцями. Зокрема учасники акції стверджували, що протягом дня були затримані чоловіки, яких потім доставили на проходження ВЛК. У ТЦК вже прокоментували ситуацію та пояснили, що відбулося.

Зазначимо, що цю ситуацію прокоментував Віктор Бронюк. В коментарі Новини.LIVE він сказав, до подібні протести є результатом системних проблем у процесі мобілізації, які держава не має права ігнорувати.

Київ Вінниця обстріли Віктор Бронюк війна в Україні Росія
Олена Халік - Головна редакторка
Автор:
Олена Халік
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