Мітинг проти ТЦК біля Локомотиву у Вінниці — що сталося

Мітинг біля "Локомотиву" у Вінниці. Фото: Суспільне Вінниця

У Вінниці біля стадіону "Локомотив" трапився гучний скандал між працівниками Територіального центру комплектування та соціальної підтримки й місцевими мешканцями. У ТЦК Вінниці прокоментували резонансну ситуацію.

У Вінницькому ТЦК та СП 2 серпня зробили офіційну заяву щодо ситуації.

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Напередодні ввечері, 1 серпня, вінничани зібралися біля стадіону "Локомотив" із закликом звільнити чоловіків, яких привезли туди для проведення мобілізаційних заходів, та нібито утримували працівники ТЦК.

За словами учасників акції, чоловіків затримали протягом дня на вулицях міста та доставили на проходження ВЛК. Нібито у них забрали телефони та заборонили виходити за територію.

Місцеві мешканці влаштували мітинг та намагалися пробитися до стадіону.

На місце події прибуло близько 11 патрулів поліції, які намагалися вгамувати натовп. Однак вінничани продовжували акцію протесту. Не зупинила активістів і комендантська година.

Офіційна заява Вінницького ТЦК та СП

У ТЦК зазначили, що 1 серпня військовозобов'язаних доставили на територію стадіону для проходження медичних оглядів та інших процедур, передбачених чинним законодавством у межах мобілізаційних заходів.

Згідно із заявою, активісти поводили агресивно щодо працівників ТЦК та пошкодили майно.

"Зафіксовано спроби незаконного проникнення на територію тимчасового пункту збору, пошкодження майна та порушення публічного порядку. На місце події прибули представники Національної поліції, які забезпечили правопорядок. Вінницький ОМТЦК та СП діє виключно в межах законодавства України у взаємодії з Національною поліцією України та закликає громадян до взаємоповаги і дотримання правових норм", — йдеться в заяві.

Заява Вінницького ТЦК та СП. Фото: скриншот

Нагадаємо, на Одещині обрали покарання чоловіку, який відмовився проходити ВЛК.

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