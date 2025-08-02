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Главная Новости дня Конфликт возле стадиона "Локомотив" в Виннице — заявление ТЦК

Конфликт возле стадиона "Локомотив" в Виннице — заявление ТЦК

Ua ru
Дата публикации 2 августа 2025 11:11
Митинг против ТЦК возле Локомотива в Виннице — что произошло
Митинг возле "Локомотива" в Виннице. Фото: Суспільне Винница

В Виннице возле стадиона "Локомотив" произошел громкий скандал между работниками Территориального центра комплектования и социальной поддержки и местными жителями. В ТЦК Винницы прокомментировали резонансную ситуацию.

В Винницком ТЦК и СП 2 августа сделали официальное заявление по ситуации.

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Накануне вечером, 1 августа, жители собрались возле стадиона "Локомотив" с призывом освободить мужчин, которых привезли туда для проведения мобилизационных мероприятий, и якобы удерживали работники ТЦК.

По словам участников акции, мужчин задержали в течение дня на улицах города и доставили на прохождение ВВК. Якобы у них забрали телефоны и запретили выходить за территорию.

Местные жители устроили митинг и пытались пробиться к стадиону.

На место происшествия прибыло около 11 патрулей полиции, которые пытались унять толпу. Однако винничане продолжали акцию протеста. Не остановил активистов и комендантский час.

Официальное заявление Винницкого ТЦК и СП

В ТЦК отметили, что 1 августа военнообязанных доставили на территорию стадиона для прохождения медицинских осмотров и других процедур, предусмотренных действующим законодательством в рамках мобилизационных мероприятий.

Согласно заявлению, активисты вели себя агрессивно по отношению к работникам ТЦК и повредили имущество.

"Зафиксированы попытки незаконного проникновения на территорию временного пункта сбора, повреждение имущества и нарушение публичного порядка. На место происшествия прибыли представители Национальной полиции, которые обеспечили правопорядок. Винницкий ОМТЦК и СП действует исключительно в рамках законодательства Украины во взаимодействии с Национальной полицией Украины и призывает граждан к взаимоуважению и соблюдению правовых норм", — говорится в заявлении.

У Вінницькому ТЦК прокоментували скандал з місцевими
Заявление Винницкого ТЦК и СП. Фото: скриншот

Напомним, в Одесской области избрали наказание мужчине, который отказался проходить ВВК.

А также майор запаса НГУ высказался о принудительной мобилизации в Украине.

митинг скандал Винница мобилизация ТЦК и СП
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
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