Митинг против ТЦК возле Локомотива в Виннице — что произошло

Конфликт возле стадиона "Локомотив" в Виннице — заявление ТЦК
В Виннице возле стадиона "Локомотив" произошел громкий скандал между работниками Территориального центра комплектования и социальной поддержки и местными жителями. В ТЦК Винницы прокомментировали резонансную ситуацию.
В Винницком ТЦК и СП 2 августа сделали официальное заявление по ситуации.
Стычка между ТЦК и местными в Виннице
Накануне вечером, 1 августа, жители собрались возле стадиона "Локомотив" с призывом освободить мужчин, которых привезли туда для проведения мобилизационных мероприятий, и якобы удерживали работники ТЦК.
По словам участников акции, мужчин задержали в течение дня на улицах города и доставили на прохождение ВВК. Якобы у них забрали телефоны и запретили выходить за территорию.
Местные жители устроили митинг и пытались пробиться к стадиону.
На место происшествия прибыло около 11 патрулей полиции, которые пытались унять толпу. Однако винничане продолжали акцию протеста. Не остановил активистов и комендантский час.
Официальное заявление Винницкого ТЦК и СП
В ТЦК отметили, что 1 августа военнообязанных доставили на территорию стадиона для прохождения медицинских осмотров и других процедур, предусмотренных действующим законодательством в рамках мобилизационных мероприятий.
Согласно заявлению, активисты вели себя агрессивно по отношению к работникам ТЦК и повредили имущество.
"Зафиксированы попытки незаконного проникновения на территорию временного пункта сбора, повреждение имущества и нарушение публичного порядка. На место происшествия прибыли представители Национальной полиции, которые обеспечили правопорядок. Винницкий ОМТЦК и СП действует исключительно в рамках законодательства Украины во взаимодействии с Национальной полицией Украины и призывает граждан к взаимоуважению и соблюдению правовых норм", — говорится в заявлении.
Напомним, в Одесской области избрали наказание мужчине, который отказался проходить ВВК.
А также майор запаса НГУ высказался о принудительной мобилизации в Украине.
Читайте Новини.LIVE!