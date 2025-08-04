Виктор Бронюк ответил, влияют ли на него ракетные обстрелы Киева

Придурковатый сосед — лидер группы "ТіК" об обстрелах Киева
Лидер группы "ТіК" Виктор Бронюк прокомментировал российские ракетные обстрелы Киева. Он заявил, что, к сожалению, сегодня такие реалии, а также рассказал, влияют ли обстрелы непосредственно на него.
Соответствующий комментарий Бронюк дал главному редактору Новини.LIVE Елене Халик во время концерта "Музыкальная платформа".
Виктор Бронюк об обстрелах Киева со стороны РФ
Музыкант рассказал, что обстрелы не так сильно влияют на него, поскольку он проживает в Виннице. В то же время лидер группы "ТіК" отметил, что после каждой ракетной атаки звонит своим друзьям.
"Мы проживаем в Виннице. Там возможно немножко проще, но очень много друзей, знакомых, участников коллектива проживают в Киеве. Утро начинается с обзвонов: как ты, все живы, все здоровы, слава Богу... К сожалению, сегодня такие реалии, такая жизнь. Пока у нас такой придурковатый сосед", — заявил Бронюк.
Напомним, что в ночь на 3 августа в Виннице возле стадиона случился скандал между работниками ТЦК и местными жителями. В частности участники акции утверждали, что в течение дня были задержаны мужчины, которых потом доставили на прохождение ВВК. В ТЦК уже прокомментировали ситуацию и объяснили, что произошло.
Отметим, что эту ситуацию прокомментировал Виктор Бронюк. В комментарии Новини.LIVE он сказал, что подобные протесты являются результатом системных проблем в процессе мобилизации, которые государство не имеет права игнорировать.
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