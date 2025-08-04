Виктор Бронюк ответил, влияют ли на него ракетные обстрелы Киева

Лидер группы "ТіК" Виктор Бронюк. Фото: Новини.LIVE

Лидер группы "ТіК" Виктор Бронюк прокомментировал российские ракетные обстрелы Киева. Он заявил, что, к сожалению, сегодня такие реалии, а также рассказал, влияют ли обстрелы непосредственно на него.

Соответствующий комментарий Бронюк дал главному редактору Новини.LIVE Елене Халик во время концерта "Музыкальная платформа".

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Музыкант рассказал, что обстрелы не так сильно влияют на него, поскольку он проживает в Виннице. В то же время лидер группы "ТіК" отметил, что после каждой ракетной атаки звонит своим друзьям.

"Мы проживаем в Виннице. Там возможно немножко проще, но очень много друзей, знакомых, участников коллектива проживают в Киеве. Утро начинается с обзвонов: как ты, все живы, все здоровы, слава Богу... К сожалению, сегодня такие реалии, такая жизнь. Пока у нас такой придурковатый сосед", — заявил Бронюк.

Напомним, что в ночь на 3 августа в Виннице возле стадиона случился скандал между работниками ТЦК и местными жителями. В частности участники акции утверждали, что в течение дня были задержаны мужчины, которых потом доставили на прохождение ВВК. В ТЦК уже прокомментировали ситуацию и объяснили, что произошло.

Отметим, что эту ситуацию прокомментировал Виктор Бронюк. В комментарии Новини.LIVE он сказал, что подобные протесты являются результатом системных проблем в процессе мобилизации, которые государство не имеет права игнорировать.