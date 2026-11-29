Люди на вулиці взимку. Фото: Новини.LIVE

Зима 2026–2027 років в Україні, за попередніми прогнозами синоптиків, буде помірно холодною, із періодичними снігопадами та морозами. Водночас сильних і тривалих холодів протягом усього сезону не очікується.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Якою буде погода в грудні 2026 року

Початок грудня буде відносно теплим, але з опадами у вигляді снігу. У першій половині місяця денна температура коливатиметься в межах 0…+2 °C, а вночі опускатиметься трохи нижче нуля. Після 21 грудня очікується похолодання: мінусова температура зберігатиметься навіть удень.

Погода в Україні в грудні. Фото: скриншот

Водночас сильних морозів синоптики не прогнозують. Загалом сніг може йти приблизно 13 днів протягом місяця, однак опади розподілятимуться нерівномірно. У новорічну ніч у Києві, за попередніми даними, очікується суха погода.

Прогноз погоди в грудні. Фото: скриншот

Протягом грудня переважатиме хмарність, хоча суцільно похмурих днів не прогнозують.

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Прогноз погоди на січень 2027 року

У січні очікується помітніше похолодання. Найморознішим, за прогнозом, стане другий тиждень місяця: вночі температура повітря може опускатися до -12 °C.

Прогноз погоди на січень в Україні. Фото: скриншот

Після 11 січня стане трохи тепліше, однак стовпчики термометрів, за попередніми розрахунками, не піднімуться вище нуля. Значних опадів упродовж місяця не передбачається. Основні снігопади можуть пройти 3–7 та 13–14 січня.

Якою буде погода в лютому 2027 року

Перші два тижні лютого в Києві можуть бути морозними. Саме на цей період припадатиме найбільша кількість сніжних днів.

Прогноз погоди в лютому. Фото: скриншот

У другій половині місяця температура поступово підвищуватиметься, хоча вночі ще зберігатимуться морози. Останній тиждень лютого прогнозують дещо теплішим, однак погодні умови все ще залишатимуться зимовими.

Раніше ми писали, що погодні умови на початку зими в Україні можуть бути мінливими. Попри відносно теплу погоду, протягом грудня очікуються нетривалі періоди похолодання, мокрий сніг і морози в нічний час. Водночас сформуватися стійкий сніговий покрив до кінця року може лише в окремих областях.

Як повідомляли Новини.LIVE, за попередніми прогнозами Центру прогнозування космічної погоди NOAA, у грудні очікується кілька періодів підвищеної геомагнітної активності. Перші слабкі збурення можливі 6 грудня, наступні — 14–15 та 17–18 грудня.