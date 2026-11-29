Люди на улице зимой. Фото: Новини.LIVE

Зима 2026–2027 годов в Украине, по предварительным прогнозам синоптиков, будет умеренно холодной, с периодическими снегопадами и морозами. В то же время сильных и продолжительных холодов в течение всего сезона не ожидается.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Какая будет погода в декабре 2026 года

Начало декабря будет относительно тёплым, но с осадками в виде снега. В первой половине месяца дневная температура будет колебаться в пределах 0…+2 °C, а ночью опускаться чуть ниже нуля. После 21 декабря ожидается похолодание: минусовая температура будет сохраняться даже днем.

Погода в Украине в декабре. Фото: скриншот

В то же время сильных морозов синоптики не прогнозируют. В целом снег может идти примерно 13 дней в течение месяца, однако осадки будут распределяться неравномерно. В новогоднюю ночь в Киеве, по предварительным данным, ожидается сухая погода.

Прогноз погоды в декабре. Фото: скриншот

В течение декабря будет преобладать облачность, хотя полностью пасмурных дней не прогнозируется.

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Прогноз погоды на январь 2027 года

В январе ожидается более заметное похолодание. Самой морозной , по прогнозу, станет вторая неделя месяца: ночью температура воздуха может опускаться до -12 °C.

Прогноз погоды на январь в Украине. Фото: скриншот

После 11 января станет немного теплее, однако столбики термометров, по предварительным расчетам, не поднимутся выше нуля. Значительных осадков в течение месяца не предвидится. Основные снегопады могут пройти 3–7 и 13–14 января.

Какая будет погода в феврале 2027 года

Первые две недели февраля в Киеве могут быть морозными. Именно на этот период придется наибольшее количество снежных дней.

Прогноз погоды на февраль. Фото: скриншот

Во второй половине месяца температура будет постепенно повышаться, хотя ночью еще будут сохраняться морозы. Последнюю неделю февраля прогнозируют несколько теплее, однако погодные условия все еще будут оставаться зимними.

Ранее мы писали, что погодные условия в начале зимы в Украине могут быть переменчивыми. Несмотря на относительно тёплую погоду, в течение декабря ожидаются кратковременные периоды похолодания, мокрый снег и морозы в ночное время. В то же время устойчивый снежный покров к концу года может сформироваться лишь в отдельных областях.

Как сообщали Новини.LIVE, по предварительным прогнозам Центра прогнозирования космической погоды NOAA, в декабре ожидается несколько периодов повышенной геомагнитной активности. Первые слабые возмущения возможны 6 декабря, следующие — 14–15 и 17–18 декабря.