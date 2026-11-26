Сніг у Києві. Фото: Новини.LIVE

Чотири області України накриють потужні снігопади 27-28 листопада. Подекуди сніговий покрив може сягнути 20 сантиметрів. Крім того, на дорогах можлива ожеледиця.

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.

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Сніговий удар по західних регіонах

Найбільше снігу упродовж 27-28 листопада очікується у чотирьох областях:

Львівській;

Івано-Франківській;

Тернопільській;

Чернівецькій.

Попередження про сніг у чотирьох областях України 27-28 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Синоптики зазначають, що сніговий покрив може сягнути 8-20 см. Крім того, на дорогах можлива ожеледиця, тому можливі ускладнення в русі транспорту.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на провідну фахівчиню відділу комунікації з медіа Укргідрометцентру Оксану Скляр, погода в Україні до 29 листопада очікується з поступовим похолоданням. Подекуди температура повітря знизиться до -15 °C.

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