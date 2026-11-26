Снежный удар накроет несколько областей: прогноз Укргидрометцентра
Четыре области Украины покроют мощные снегопады 27-28 ноября. Кое-где снежный покров может достичь 20 сантиметров. Кроме того, на дорогах возможна гололедица.
Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.
Снежный удар по западным регионам
Больше всего снега в течение 27-28 ноября ожидается в четырех областях:
- Львовской;
- Ивано-Франковской;
- Тернопольской;
- Черновицкой.
Синоптики отмечают, что снежный покров может достичь 8-20 см. Кроме того, на дорогах возможен гололед, поэтому возможны затруднения в движении транспорта.
Как писали Новини.LIVE со ссылкой на ведущего специалиста отдела коммуникаций со СМИ Укргидрометцентра Оксану Скляр, до 29 ноября в Украине ожидается постепенное похолодание. Местами температура воздуха опустится до -15 °C.
А 22 ноября в западных областях Украины выпал первый снег. В частности, на горе Поп-Иван похолодало до -12 °C. Украинцы публиковали в сети видео с первыми зимними осадками.