Снег в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Четыре области Украины покроют мощные снегопады 27-28 ноября. Кое-где снежный покров может достичь 20 сантиметров. Кроме того, на дорогах возможна гололедица.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

Реклама

Снежный удар по западным регионам

Больше всего снега в течение 27-28 ноября ожидается в четырех областях:

Львовской;

Ивано-Франковской;

Тернопольской;

Черновицкой.

Предупреждение о снеге в четырех областях Украины 27-28 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Синоптики отмечают, что снежный покров может достичь 8-20 см. Кроме того, на дорогах возможен гололед, поэтому возможны затруднения в движении транспорта.

Реклама

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на ведущего специалиста отдела коммуникаций со СМИ Укргидрометцентра Оксану Скляр, до 29 ноября в Украине ожидается постепенное похолодание. Местами температура воздуха опустится до -15 °C.

Читайте также:

А 22 ноября в западных областях Украины выпал первый снег. В частности, на горе Поп-Иван похолодало до -12 °C. Украинцы публиковали в сети видео с первыми зимними осадками.