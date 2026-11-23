Сніг та сильний вітер: Укргідрометцентр попередив про негоду завтра
Погода в Україні завтра, 24 листопада, очікується хмарною. Синоптики попередили про опади, сильний вітер та ожеледицю. Місцями оголошено перший рівень небезпеки.
Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.
Прогноз погоди в Україні на 24 листопада
Вночі у південних, східних та більшості центральних областей будуть помірні дощі та мокрий сніг, а в Полтавській, Харківській та Сумській — значний мокрий сніг та налипання мокрого снігу. На решті території місцями невеликий сніг.
Вдень в Україні, крім південних областей, невеликий, а в Карпатському регіоні помірний сніг. Всюди, крім півдня, на дорогах подекуди ожеледиця.
Вітер переважно північно-західного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду, вночі у центральних, східних, південних, вдень і в західних областях пориви до 20 метрів на секунду.
Температура повітря вночі та вдень від -3 °С до +2 °С, на південному сході, вдень і на півдні +1...+6 °С. У Карпатах вночі та вдень очікується +5...+10 °С.
Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні
Синоптики оголосили перший (жовтий) рівень небезпечності через значний мокрий сніг, налипання мокрого снігу та ожеледицю на дорогах у Сумській, Полтавській та Харківській областях вночі 24 листопада. Крім того, оголошено небезпеку у центральних, східних, південних та західних областях через пориви вітру зі швидкістю 15-20 метрів на секунду.
"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", — йдеться у повідомленні.
Як писали Новини.LIVE, 22 листопада у частині західних областей йшов сніг. Зокрема, на горі Піп Іван температура повітря була -12 °C. У мережі показували відео з першим снігом.
А завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух розповідала, що цієї зими кількість опадів в Україні може на 20-40% перевищити кліматичну норму. Водночас очікувати на тривалий сніговий сезон не варто.