Чоловік на вулиці в сніжну погоду. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 24 листопада, очікується хмарною. Синоптики попередили про опади, сильний вітер та ожеледицю. Місцями оголошено перший рівень небезпеки.

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.

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Прогноз погоди в Україні на 24 листопада

Вночі у південних, східних та більшості центральних областей будуть помірні дощі та мокрий сніг, а в Полтавській, Харківській та Сумській — значний мокрий сніг та налипання мокрого снігу. На решті території місцями невеликий сніг.

Погода в Україні 24 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Вдень в Україні, крім південних областей, невеликий, а в Карпатському регіоні помірний сніг. Всюди, крім півдня, на дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер переважно північно-західного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду, вночі у центральних, східних, південних, вдень і в західних областях пориви до 20 метрів на секунду.

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Температура повітря вночі та вдень від -3 °С до +2 °С, на південному сході, вдень і на півдні +1...+6 °С. У Карпатах вночі та вдень очікується +5...+10 °С.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні

Синоптики оголосили перший (жовтий) рівень небезпечності через значний мокрий сніг, налипання мокрого снігу та ожеледицю на дорогах у Сумській, Полтавській та Харківській областях вночі 24 листопада. Крім того, оголошено небезпеку у центральних, східних, південних та західних областях через пориви вітру зі швидкістю 15-20 метрів на секунду.

Оголошення небезпеки через погодні умови 24 листопада. Фото: Укргідрометцентр

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", — йдеться у повідомленні.

Як писали Новини.LIVE, 22 листопада у частині західних областей йшов сніг. Зокрема, на горі Піп Іван температура повітря була -12 °C. У мережі показували відео з першим снігом.

А завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух розповідала, що цієї зими кількість опадів в Україні може на 20-40% перевищити кліматичну норму. Водночас очікувати на тривалий сніговий сезон не варто.