Мужчина на улице в снежную погоду. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 24 ноября, ожидается облачной. Синоптики предупредили об осадках, сильном ветре и гололеде. Местами объявлен первый уровень опасности.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

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Прогноз погоды в Украине на 24 ноября

Ночью в южных, восточных и большинстве центральных областей будут умеренные дожди и мокрый снег, а в Полтавской, Харьковской и Сумской — значительный мокрый снег и налипание мокрого снега. На остальной территории местами небольшой снег.

Погода в Украине 24 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Днем в Украине, кроме южных областей, небольшой, а в Карпатском регионе умеренный снег. Повсюду, кроме юга, на дорогах местами гололед.

Ветер преимущественно северо-западный со скоростью 7-12 метров в секунду, ночью в центральных, восточных, южных, днём и в западных областях порывы до 20 метров в секунду.

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Температура воздуха ночью и днём от -3 °С до +2 °С, на юго-востоке, днём и на юге +1...+6 °С. В Карпатах ночью и днём ожидается +5...+10 °С.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине

Синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности из-за значительного мокрого снега, налипания мокрого снега и гололеда на дорогах в Сумской, Полтавской и Харьковской областях ночью 24 ноября. Кроме того, объявлена опасность в центральных, восточных, южных и западных областях из-за порывов ветра со скоростью 15–20 метров в секунду.

Объявление об опасности из-за погодных условий 24 ноября. Фото: Укргидрометцентр

"Погодные условия могут привести к затруднению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", — говорится в сообщении.

Как писали Новини.LIVE, 22 ноября в части западных областей шел снег. В частности, на горе Пип-Иван температура воздуха составляла -12 °C. В сети показывали видео с первым снегом.

А заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказывала, что этой зимой количество осадков в Украине может на 20-40 % превысить климатическую норму. В то же время ожидать длительного снежного сезона не стоит.