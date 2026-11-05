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Головна Новини дня Сніг та сильні пориви вітру: прогноз погоди в Україні на завтра

Сніг та сильні пориви вітру: прогноз погоди в Україні на завтра

Ua ru
5 листопада 2026 23:53
Прогноз погоди в Україні на 6 листопада від Укргідрометцентру та синоптика Наталки Діденко Новини.LIVE
Мокрий сніг. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 6 листопада, очікується хмарною з проясненнями. Умови зумовлюватиме холодний атмосферний фронт, який швидко буде переміщуватися з районів Балтики. Синоптики подекуди прогнозують опади у вигляді снігу та мокрого снігу, а також сильні пориви вітру.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр та синоптика Наталку Діденко.

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Прогноз погоди в Україні на 6 листопада від Укргідрометцентру

Синоптики зазначають, що вночі у північних, східних, Полтавській, Черкаській областях, а вдень в Україні, крім більшості західних областей, очікуються невеликі дощі, місцями з мокрим снігом. Водночас у Карпатах буде невеликий сніг.

Прогноз погоди в Україні на 6 листопада
Погода в Україні 6 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Вітер північно-західний зі швидкістю 7-12 метрів на секунду, а в більшості західних, Житомирській та Вінницькій областях вдень подекуди пориви до 20 метрів на секунду.

Температура повітря вночі та вдень 0...+6 °С, на Закарпатті та крайньому півдні вдень +5...+10 °С. У Карпатах та на Закарпатті вночі -1...-6 °С.

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Прогноз погоди в Україні на завтра від синоптика Наталки Діденко

Територію України завтра перетинатиме холодний атмосферний фронт. У більшості областей очікується дощ, а на півночі, подекуди в центрі та у східних областях з мокрим снігом.

Погода в Україні 6 листопада
Прогноз погоди в Україні на 6 листопада. Фото: Meteopost

Водночас у західних областях очікується вплив північного антициклону, внаслідок чого значних опадів не передбачається

У більшості регіонах втримається сильний північний вітер до штормових поривів

Вдень температура повітря буде +4...+8 °С

У Києві завтра можливий дощ, а місцями з мокрим снігом. Крім того, синоптик Діденко прогнозує сильний північний вітер. Максимальна температура повітря вдень буде +5 °С.

"Заявлене потепління після 10-го листопада переноситься на 15-16 листопада, тобто зсувається на кінець наступного тижня", — додала синоптик.

Як писали Новини.LIVE, синоптик Ігор Кібальчич попередив, що 6 та 7 листопада існує висока ймовірність першого мокрого снігу в Україні. Крім того, подекуди сніг може утворити сніговий покрив.

А завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух розповідала, що цієї зими в Україні може випасти до 40% більше опадів за норму. Водночас часто очікуються дощі або мокрий сніг.

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Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

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