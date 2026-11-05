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Главная Новости дня Снег и сильные порывы ветра: прогноз погоды в Украине на завтра

Снег и сильные порывы ветра: прогноз погоды в Украине на завтра

Ua ru
5 ноября 2026 23:53
Прогноз погоды в Украине на 6 ноября от Укргидрометцентра и синоптика Натальи Диденко Новини.LIVE
Мокрый снег. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 6 ноября, ожидается облачной с прояснениями. Погодные условия будут определяться холодным атмосферным фронтом, который быстро будет перемещаться из районов Балтики. Синоптики местами прогнозируют осадки в виде снега и мокрого снега, а также сильные порывы ветра.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр и синоптика Наталью Диденко.

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Прогноз погоды в Украине на 6 ноября от Укргидрометцентра

Синоптики отмечают, что ночью в северных, восточных, Полтавской и Черкасской областях, а днем по всей Украине, за исключением большинства западных областей, ожидаются небольшие дожди, местами с мокрым снегом. В то же время в Карпатах будет идти небольшой снег.

Прогноз погоди в Україні на 6 листопада
Погода в Украине 6 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Ветер северо-западный со скоростью 7–12 метров в секунду, а в большинстве западных, Житомирской и Винницкой областях днем местами порывы до 20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью и днем 0...+6 °С, в Закарпатье и на крайнем юге днем +5...+10 °С. В Карпатах и в Закарпатье ночью -1...-6 °С.

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Прогноз погоды в Украине на завтра от синоптика Натальи Диденко

Завтра территорию Украины пересечет холодный атмосферный фронт. В большинстве областей ожидается дождь, а на севере, местами в центре и в восточных областях — с мокрым снегом.

Погода в Україні 6 листопада
Прогноз погоды в Украине на 6 ноября. Фото: Meteopost

В то же время в западных областях ожидается влияние северного антициклона, в результате чего значительных осадков не предвидится.

В большинстве регионов сохранится сильный северный ветер с порывами до штормовых.

Днем температура воздуха составит +4...+8 °С.

В Киеве завтра возможен дождь, а местами с мокрым снегом. Кроме того, синоптик Диденко прогнозирует сильный северный ветер. Максимальная температура воздуха днем составит +5 °С.

"Заявленное потепление после 10 ноября переносится на 15–16 ноября, то есть сдвигается на конец следующей недели", — добавила синоптик.

Как писали Новини.LIVE, синоптик Игорь Кибальчич предупредил, что 6 и 7 ноября существует высокая вероятность первого мокрого снега в Украине. Кроме того, местами снег может образовать снежный покров.

А заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказывала, что этой зимой в Украине может выпасть до 40% осадков больше нормы. При этом часто ожидаются дожди или мокрый снег.

погода Укргидрометцентр Украина Наталка Диденко прогноз погоды погода в Украине
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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