Жінка йде з парасолею під час мокрого снігу та вітру. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

В Україні 13 листопада очікується вітряна та дощова погода. У західних областях прогнозують мокрий сніг, а пориви вітру місцями сягатимуть 22 м/с. Водночас температура повітря буде незвично високою для листопада — у більшості регіонів до +15 °C.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на прогноз Наталки Діденко.

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Погода в Україні 13 листопада від Діденко

За прогнозами синоптика Наталки Діденко, у п'ятницю, 13 листопада, в Україні переважатиме волога погода через атмосферні фронти. У більшості областей пройдуть дощі, а на заході країни очікується мокрий сніг.

Зокрема, Діденко попередила про сильний вітер зі штормовими поривами швидкістю 15–22 м/с. Через негоду варто прибрати з балконів і подвір'їв предмети, які може підхопити вітер, а також уникати перебування поблизу старих дерев і рекламних конструкцій.

Попри опади та сильний вітер, температура повітря в Україні буде високою. Вдень стовпчики термометрів покажуть +10…+15 °C, а в південних областях повітря прогріється до +14…+19 °C.

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Якою буде погода у Києві 13 листопада

У столиці в п'ятницю також очікується дощова та вітряна погода. Пориви вітру сягатимуть 15–20 м/с.

Водночас температура повітря в Києві буде досить високою — вдень стовпчики термометрів піднімуться до +12 °C.

Коли в Україні похолодає

За прогнозом Наталки Діденко, 14–15 листопада погодні умови зміняться. Температура повітря знизиться до звичних для листопада показників.

Водночас синоптикиня зазначила, що в майбутньому в Україні ще можливі періоди потепління.

Скриншот повідомлення Діденко/Facebook

Новини.LIVE інформували, що за попереднім прогнозом, у другій половині листопада в Україні поступово холоднішатиме, а денна температура знизиться до +2…+3 °C. Перші нічні заморозки до -1…-2 °C можливі вже 23–24 листопада. Наприкінці місяця вночі прогнозують морози до -2 °C, а вдень переважатиме хмарна погода з проясненнями.

Новини.LIVE писали, що кліматологиня Віра Балабух прогнозує, що зима 2027 року в Україні буде на 1–2 °C теплішою за кліматичну норму. Попри можливе збільшення кількості опадів на 20–40%, стійкий сніговий покрив малоймовірний через переважання дощів і мокрого снігу. Найвищі середні температури очікуються на півдні, Закарпатті та в центральних областях, а найнижчі — на північному сході й у Карпатах.