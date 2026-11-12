Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЗаконБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Сніг та штормові пориви: погода в Україні на завтра від Діденко

Сніг та штормові пориви: погода в Україні на завтра від Діденко

Ua ru
12 листопада 2026 17:18
Погода 13 листопада: синоптик Діденко прогнозує мокрий сніг та вітер Новини.LIVE
Жінка йде з парасолею під час мокрого снігу та вітру. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

В Україні 13 листопада очікується вітряна та дощова погода. У західних областях прогнозують мокрий сніг, а пориви вітру місцями сягатимуть 22 м/с. Водночас температура повітря буде незвично високою для листопада — у більшості регіонів до +15 °C.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на прогноз Наталки Діденко.

Реклама

Погода в Україні 13 листопада від Діденко

За прогнозами синоптика Наталки Діденко, у п'ятницю, 13 листопада, в Україні переважатиме волога погода через атмосферні фронти. У більшості областей пройдуть дощі, а на заході країни очікується мокрий сніг.

Зокрема, Діденко попередила про сильний вітер зі штормовими поривами швидкістю 15–22 м/с. Через негоду варто прибрати з балконів і подвір'їв предмети, які може підхопити вітер, а також уникати перебування поблизу старих дерев і рекламних конструкцій.

Попри опади та сильний вітер, температура повітря в Україні буде високою. Вдень стовпчики термометрів покажуть +10…+15 °C, а в південних областях повітря прогріється до +14…+19 °C.

Читайте також:

Холодніше буде лише на заході країни, де прогнозують +4…+8 °C.

Якою буде погода у Києві 13 листопада

У столиці в п'ятницю також очікується дощова та вітряна погода. Пориви вітру сягатимуть 15–20 м/с.

Водночас температура повітря в Києві буде досить високою — вдень стовпчики термометрів піднімуться до +12 °C.

Коли в Україні похолодає

За прогнозом Наталки Діденко, 14–15 листопада погодні умови зміняться. Температура повітря знизиться до звичних для листопада показників.

Водночас синоптикиня зазначила, що в майбутньому в Україні ще можливі періоди потепління.

null
Скриншот повідомлення Діденко/Facebook

Новини.LIVE інформували, що за попереднім прогнозом, у другій половині листопада в Україні поступово холоднішатиме, а денна температура знизиться до +2…+3 °C. Перші нічні заморозки до -1…-2 °C можливі вже 23–24 листопада. Наприкінці місяця вночі прогнозують морози до -2 °C, а вдень переважатиме хмарна погода з проясненнями.

Новини.LIVE писали, що кліматологиня Віра Балабух прогнозує, що зима 2027 року в Україні буде на 1–2 °C теплішою за кліматичну норму. Попри можливе збільшення кількості опадів на 20–40%, стійкий сніговий покрив малоймовірний через переважання дощів і мокрого снігу. Найвищі середні температури очікуються на півдні, Закарпатті та в центральних областях, а найнижчі — на північному сході й у Карпатах.

погода сніг Наталка Діденко дощ прогноз погоди погода в Україні вітер
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації