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Главная Новости дня Снег и штормовые порывы: прогноз погоды в Украине на завтра от Диденко

Снег и штормовые порывы: прогноз погоды в Украине на завтра от Диденко

Ua ru
12 ноября 2026 17:18
Погода 13 ноября: синоптик Диденко прогнозирует мокрый снег и ветер Новини.LIVE
Женщина идет с зонтиком под мокрым снегом и ветром. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Украине 13 ноября ожидается ветреная и дождливая погода. В западных областях прогнозируется мокрый снег, а порывы ветра местами будут достигать 22 м/с. При этом температура воздуха будет необычно высокой для ноября — в большинстве регионов до +15 °C.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на прогноз Натальи Диденко.

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Погода в Украине 13 ноября от Диденко

По прогнозам синоптика Натальи Диденко, в пятницу, 13 ноября, в Украине будет преобладать влажная погода из-за атмосферных фронтов. В большинстве областей пройдут дожди, а на западе страны ожидается мокрый снег.

В частности, Диденко предупредила о сильном ветре со штормовыми порывами скоростью 15–22 м/с. Из-за непогоды следует убрать с балконов и дворов предметы, которые может унести ветер, а также избегать нахождения вблизи старых деревьев и рекламных конструкций.

Несмотря на осадки и сильный ветер, температура воздуха в Украине будет высокой. Днем столбики термометров покажут +10…+15 °C, а в южных областях воздух прогреется до +14…+19 °C.

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Холоднее будет только на западе страны, где прогнозируют +4…+8 °C.

Какая погода будет в Киеве 13 ноября

В столице в пятницу также ожидается дождливая и ветреная погода. Порывы ветра будут достигать 15–20 м/с.

В то же время температура воздуха в Киеве будет достаточно высокой — днем столбики термометров поднимутся до +12 °C.

Когда в Украине похолодает

По прогнозу Натальи Диденко, 14–15 ноября погодные условия изменятся. Температура воздуха снизится до привычных для ноября показателей.

В то же время синоптик отметила, что в будущем в Украине еще возможны периоды потепления.

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Скриншот сообщения Диденко/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что, согласно предварительному прогнозу, во второй половине ноября в Украине будет постепенно холодать, а дневная температура снизится до +2…+3 °C. Первые ночные заморозки до -1…-2 °C возможны уже 23–24 ноября. В конце месяца ночью прогнозируются морозы до -2 °C, а днем будет преобладать облачная погода с прояснениями.

Новини.LIVE писали, что климатолог Вера Балабух прогнозирует, что зима 2027 года в Украине будет на 1–2 °C теплее климатической нормы. Несмотря на возможное увеличение количества осадков на 20–40 %, устойчивый снежный покров маловероятен из-за преобладания дождей и мокрого снега. Самые высокие средние температуры ожидаются на юге, в Закарпатье и в центральных областях, а самые низкие — на северо-востоке и в Карпатах.

погода снег Наталка Диденко дождь прогноз погоды погода в Украине ветер
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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