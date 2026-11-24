Люди йдуть містом під час снігу та ожеледиці. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У середу, 25 листопада, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. У більшості областей, крім півдня, місцями пройде невеликий сніг, а на дорогах подекуди буде ожеледиця. Температура повітря протягом доби суттєво не змінюватиметься.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Реклама

Погода в Україні на 25 листопада. Карта: facebook.com/UkrHMC

Якою буде погода в Україні 25 листопада

За прогнозом синоптиків Укргідрометцентру, погодні умови в Україні визначатиме тилова частина активного циклону з центром поблизу Воронежа. Атмосферний тиск поступово зростатиме.

Північно-західний та західний вітри приноситимуть холодне повітря. Водночас майже суцільна хмарність уночі перешкоджатиме його сильному охолодженню, а вдень не даватиме повітрю прогріватися. Через це температура протягом доби змінюватиметься незначно.

Вітер буде північно-західного та західного напрямків зі швидкістю 7–12 м/с. Удень у більшості областей, крім західних, Житомирської та Київської, місцями прогнозують пориви до 15–18 м/с.

Читайте також:

Якою буде температура повітря в Україні 25 листопада

Уночі та вдень температура повітря становитиме -3…+3 °C.

У південній частині країни вдень очікується +1…+6 °C.

У Карпатах упродовж доби прогнозують -4…-9 °C.

Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

Новини.LIVE інформували, що за попередніми прогнозами, грудень 2026 року в Україні буде відносно теплим, а температура повітря може перевищувати кліматичну норму. Упродовж місяця можливі короткочасні похолодання з нічними морозами до -5…-7 °C, а також дощі та мокрий сніг. Наприкінці року можливі снігопади, проте стійкий сніговий покрив сформується не в усіх регіонах.

Також ми писали, що за прогнозом кліматологині Віри Балабух, зима 2026–2027 років в Україні буде на 1–2 °C теплішою за кліматичну норму, водночас кількість опадів може перевищити норму на 20–40%. Через переважання теплого атлантичного повітря частіше йтимуть дощі та мокрий сніг, а стійкий сніговий покрив буде малоймовірним. Найвищі середні температури очікуються на півдні, Закарпатті, Кіровоградщині та Дніпропетровщині, найнижчі — на північному сході й у високогір'ї Карпат.