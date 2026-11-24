Люди идут по городу в снег и гололед. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В среду, 25 ноября, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. В большинстве областей, кроме юга, местами пройдет небольшой снег, а на дорогах кое-где будет гололед. Температура воздуха в течение суток существенно не изменится.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

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Погода в Украине на 25 ноября. Карта: facebook.com/UkrHMC

Какая будет погода в Украине 25 ноября

По прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, погодные условия в Украине будет определять тыловая часть активного циклона с центром вблизи Воронежа. Атмосферное давление будет постепенно расти.

Северо-западные и западные ветры будут приносить холодный воздух. В то же время почти полная облачность ночью будет препятствовать его сильному охлаждению, а днем не даст воздуху прогреваться. Из-за этого температура в течение суток будет меняться незначительно.

Ветер будет северо-западного и западного направлений со скоростью 7–12 м/с. Днем в большинстве областей, кроме западных, Житомирской и Киевской, местами прогнозируются порывы до 15–18 м/с.

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Ночью и днём температура воздуха составит -3…+3 °C.

В южной части страны днём ожидается +1…+6 °C.

В Карпатах в течение суток прогнозируют -4…-9 °C.

Скриншот сообщения Укргидрометцентра/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что, по предварительным прогнозам, декабрь 2026 года в Украине будет относительно тёплым, а температура воздуха может превышать климатическую норму. В течение месяца возможны кратковременные похолодания с ночными морозами до -5…-7 °C, а также дожди и мокрый снег. В конце года возможны снегопады, однако устойчивый снежный покров сформируется не во всех регионах.

Также мы писали, что, согласно прогнозу климатолога Веры Балабух, зима 2026–2027 годов в Украине будет на 1–2 °C теплее климатической нормы, при этом количество осадков может превысить норму на 20–40 %. Из-за преобладания тёплого атлантического воздуха чаще будут идти дожди и мокрый снег, а устойчивый снежный покров маловероятен. Самые высокие средние температуры ожидаются на юге, в Закарпатье, Кировоградской и Днепропетровской областях, самые низкие — на северо-востоке и в высокогорье Карпат.