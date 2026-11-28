Люди на вулиці під снігопадом. Фото: Новини.LIVE

Синоптики повідомили, що в останню суботу місяця, 28 листопада на території України переважатиме хмарна погода, але з проясненнями. У західних і південно-західних областях прогнозують сніг, ожеледицю, та морози до -8 °C.

Про це повідомили Укргідрометцентр та синоптикиня Наталка Діденко, передає Новини.LIVE.

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Прогноз погоди на 28 листопада від Укргідрометцентру

Фахівці Укргідрометцентру заявили, що у суботу, 28 листопада у південно-західних регіонах країни в нічний час очікуються мокрий та помірний сніг.

На Прикарпатті кількість опадів може бути значною, також можливе налипання снігу. У денну пору в Карпатах прогнозують невеликі опади, тоді як на решті території України буде сухо.

У більшості західних і центральних областей на дорогах місцями утвориться ожеледиця.

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Температура повітря вночі становитиме -3...-8 °C, удень — 0...-5 °C. На Закарпатті протягом 28 листопада очікується +0...+5 °C.

На півдні Одещини та в Криму прогнозують дощі. Стовпчики термометрів там покажуть +1...+6 °C.

Вітер північно-східний, 5–10 м/с, а вдень на узбережжі морів можливі пориви до 15–20 м/с.

Допис Укргідрометцентру. Скриншот: Facebook

Карта прогнозу погоди на 28 листопада від Укргідрометцентру. Фото: facebook.com/UkrHMC

Якою буде погода в Україні за прогнозом синоптикині Діденко

"Антициклон на ім'я Manuel зі скандинавських країв поступово переміщується до нас, до України. Тому опадів та хмарності меншатиме, атмосферний тиск зростатиме, "мінусів" більшатиме", — повідомила синоптикиня Діденко.

Синоптична карта погоди на 28 листопада. Фото: DWD

За її словами, у суботу, 28 листопада, опади очікується лише на південному заході та крайньому півдні країни. В інших областях України сніг та дощ не прогнозуються, місцями можливі сонячні прояснення.

Наталка Діденко попередила, що через протистояння антициклону Manuel та південного циклону посилиться східний вітер, зокрема на півдні та заході країни.

Згідно з її прогнозом, вночі 28 листопада стовпчики термометрів покажуть -2...-7 °C, а вдень — -1...-5 °C, тоді як на півдні та на Закарпатті буде на кілька градусів тепліше.

Допис синоптикині Наталки Діденко. Скриншот: Facebook

Ми писали, що синоптик Ігор Кібальчич повідомив, що 28-29 листопада територію України накриють сильні морози. Згідно з його прогнозом, подекуди стовпчики термометрів покажуть до -16 °C.

Новини.LIVE інформували, що синоптики Meteoprog повідомили, що на вихідних в Україні посилиться вплив антициклону, який принесе сухішу погоду та нічні морози. Очікується сніг та поривчастий вітер.