Люди на вулиці в сніжну погоду. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні на вихідних, 28-29 листопада, очікується аномально холодною, але без значних опадів. Подекуди температура повітря знизиться до -16 °C. У найближчі два дні в Україні пануватиме скандинавський антициклон, який принесе холодне арктичне повітря.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич, передає Новини.LIVE.

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Прогноз погоди в Україні на 28 листопада

У західних регіонах вночі подекуди очікується сніг, а вдень без істотних опадів. Водночас у Карпатах та Прикарпатті ще зберігатиметься невеликий сніг. На дорогах можливе утворення ожеледиці. Вітер північно-східного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі -3...-8 °С, вдень -4...+1 °С. На Закарпатті вночі -2...+3 °С, вдень 0...+5 °С.

Погода в Україні 28 листопада. Фото: Meteopost

У північних регіонах синоптик прогнозує мінливу хмарність. Опадів не передбачається. Вітер північно-східного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі -4...-9 °С, вдень 0...-5 °С.

У центральних регіонах опадів не очікується. Вітер північно-східний зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі -2...-7 °С, вдень -2...+3 °С.

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У південній частині очікується контрастна погода. Зокрема, на півдні Одещини та у Криму будуть дощі та мокрий сніг, а на решті території регіону — сухо. Вітер північно-східний зі швидкістю 9-14 метрів на секунду, зранку та вдень можливі пориви до 20 метрів на секунду. Температура повітря вночі -1...+4 °С, вдень 0...+5 °С.

У східних областях буде суха та прохолодна погода. Вітер північно-східний зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі -3...-8 °С, вдень 0...-5 °С.

Прогноз погоди в Україні на 29 листопада

На заході буде малохмарна погода, а на дорогах можлива ожеледиця. Вітер північно-східного напрямку зі швидкістю 3-8 метри на секунду. Температура повітря вночі -5...-10 °С, у Карпатах, на Прикарпатті та Буковині -11...-16 °С. Вдень очікується -2...-7 °С, на Закарпатті близько 0 °С.

Погода в Україні 29 листопада. Фото: Meteopost

У північних областях буде малохмарна погода. Вітер північно-східний зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі -6...-11 °С, вдень -1...-6 °С.

У центральній частині буде мінлива хмарність. Вітер північно-східний зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі -3...-8 °С, вдень 0...-5 °С.

У південних областях, а також у Криму очікується вітряна погода, але без опадів. Місцями можливі пориви північно-східного вітру зі швидкістю 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вночі -1...-6 °С, вдень -2...+3 °С.

У східній частині буде холодно та сухо. Вітер північно-східного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі -6...-11 °С, вдень -1...-6 °С.

Як писали Новини.LIVE, 28 листопада в декількох областях України очікуються потужні снігопади та ожеледиця на дорогах. Йдеться про Львівську, Івано-Франківську, Тернопільську та Чернівецьку.

А Європейський центр середньострокових прогнозів погоди повідомляв, що початок зими в Україні очікується відносно теплим, однак у грудні можливі нетривалі похолодання, мокрий сніг і нічні морози.