Люди на улице в снежную погоду. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине на выходных, 28–29 ноября, ожидается аномально холодной, но без значительных осадков. Местами температура воздуха опустится до -16 °C. В ближайшие два дня в Украине будет господствовать скандинавский антициклон, который принесет холодный арктический воздух.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич, передает Новини.LIVE.

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Прогноз погоды в Украине на 28 ноября

В западных регионах ночью местами ожидается снег, а днем — без существенных осадков. В то же время в Карпатах и Прикарпатье будет продолжаться небольшой снег. На дорогах возможно образование гололеда. Ветер северо-восточного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью -3...-8 °С, днём -4...+1 °С. В Закарпатье ночью -2...+3 °С, днём 0...+5 °С.

Погода в Украине 28 ноября. Фото: Meteopost

В северных регионах синоптик прогнозирует переменную облачность. Осадков не ожидается. Ветер северо-восточного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью -4…-9 °С, днём 0…-5 °С.

В центральных регионах осадков не ожидается. Ветер северо-восточный со скоростью 7–12 метров в секунду. Температура воздуха ночью -2…-7 °С, днём -2…+3 °С.

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В южной части ожидается контрастная погода. В частности, на юге Одесской области и в Крыму будут дожди и мокрый снег, а на остальной территории региона — сухо. Ветер северо-восточный со скоростью 9-14 метров в секунду, утром и днём возможны порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью -1...+4 °С, днём 0...+5 °С.

В восточных областях будет сухая и прохладная погода. Ветер северо-восточный со скоростью 5–10 метров в секунду. Температура воздуха ночью –3…–8 °С, днём 0…–5 °С.

Прогноз погоды в Украине на 29 ноября

На западе будет малооблачная погода, а на дорогах возможен гололед. Ветер северо-восточного направления со скоростью 3–8 метров в секунду. Температура воздуха ночью -5…-10 °С, в Карпатах, на Прикарпатье и Буковине -11…-16 °С. Днём ожидается -2...-7 °С, в Закарпатье около 0 °С.

Погода в Украине 29 ноября. Фото: Meteopost

В северных областях будет малооблачная погода. Ветер северо-восточный со скоростью 5–10 метров в секунду. Температура воздуха ночью -6…-11 °С, днем -1…-6 °С.

В центральной части будет переменная облачность. Ветер северо-восточный со скоростью 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью -3…-8 °С, днем 0…-5 °С.

В южных областях, а также в Крыму ожидается ветреная погода, но без осадков. Местами возможны порывы северо-восточного ветра со скоростью 15–20 метров в секунду. Температура воздуха ночью -1...-6 °С, днём -2...+3 °С.

В восточной части будет холодно и сухо. Ветер северо-восточного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью -6…-11 °С, днем -1…-6 °С.

Как писали Новини.LIVE, 28 ноября в нескольких областях Украины ожидаются сильные снегопады и гололед на дорогах. Речь идет о Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях.

А Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды сообщал, что начало зимы в Украине ожидается относительно тёплым, однако в декабре возможны кратковременные похолодания, мокрый снег и ночные морозы.