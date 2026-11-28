Люди на улице под снегопадом. Фото: Новини.LIVE

Синоптики сообщили, что в последнюю субботу месяца, 28 ноября, на территории Украины будет преобладать облачная погода, но с прояснениями. В западных и юго-западных областях прогнозируют снег, гололед и морозы до -8 °C.

Об этом сообщили Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко, передает Новини.LIVE.

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Прогноз погоды на 28 ноября от Укргидрометцентра

Специалисты Укргидрометцентра заявили, что в субботу, 28 ноября, в юго-западных регионах страны в ночное время ожидаются мокрый и умеренный снег.

В Прикарпатье количество осадков может быть значительным, также возможно налипание снега. Днем в Карпатах прогнозируются небольшие осадки, тогда как на остальной территории Украины будет сухо.

В большинстве западных и центральных областей на дорогах местами образуется гололед.

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Температура воздуха ночью составит -3...-8 °C, днем — 0...-5 °C. В Закарпатье в течение 28 ноября ожидается +0...+5 °C.

На юге Одесской области и в Крыму прогнозируются дожди. Столбики термометров там покажут +1...+6 °C.

Ветер северо-восточный, 5–10 м/с, а днем на побережье морей возможны порывы до 15–20 м/с.

Сообщение Укргидрометцентра. Скриншот: Facebook

Карта прогноза погоды на 28 ноября от Укргидрометцентра. Фото: facebook.com/UkrHMC

Какая будет погода в Украине по прогнозу синоптика Диденко

"Антициклон по имени Manuel из скандинавских стран постепенно перемещается к нам, в Украину. Поэтому количество осадков и облачность будут уменьшаться, атмосферное давление будет расти, а "минусов" станет больше", — сообщила синоптик Диденко.

Синоптическая карта погоды на 28 ноября. Фото: DWD

По её словам, в субботу, 28 ноября, осадки ожидаются только на юго-западе и крайнем юге страны. В других областях Украины снег и дождь не прогнозируются, местами возможны солнечные прояснения.

Наталья Диденко предупредила, что из-за противостояния антициклона Manuel и южного циклона усилится восточный ветер, в частности на юге и западе страны.

Согласно её прогнозу, ночью 28 ноября столбики термометров покажут -2...-7 °C, а днём — -1...-5 °C, тогда как на юге и в Закарпатье будет на несколько градусов теплее.

Сообщение синоптика Натальи Диденко. Скриншот: Facebook

Мы писали, что синоптик Игорь Кибальчич сообщил, что 28–29 ноября территорию Украины накроют сильные морозы. Согласно его прогнозу, местами столбики термометров покажут до -16 °C.

Новини.LIVE сообщали, что синоптики Meteoprog сообщили, на выходных в Украине усилится влияние антициклона, который принесет более сухую погоду и ночные морозы. Ожидается снег и порывистый ветер.