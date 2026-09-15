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Головна Новини дня Смілянський: Кравченко порушив процедуру надсилання підозри НАБУ

Смілянський: Кравченко порушив процедуру надсилання підозри НАБУ

Ua ru
15 вересня 2026 14:40
Смілянський: Кравченко порушив процедуру надсилання підозри
Ігор Смілянський. Фото: comments.ua

Гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський 15 вересня заявив, що колишній генеральний прокурор Руслан Кравченко порушив встановлену процедуру під час надсилання поштою підозри керівнику НАБУ. За словами Смілянського, 13 вересня Кравченко повідомив у соцмережах, що направив підозри керівникам НАБУ та працівникам САП рекомендованими листами через Укрпошту.

Про це Смілянський написав у соцмережах, передає Новини.LIVE.

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Як Кравченко надіслав підозру через Укрпошту

Як зазначив гендиректор компанії, оприлюднені Кравченком чеки свідчать, що відправлення були оплачені готівкою у відділенні. Смілянський наголосив, що такий спосіб оплати не відповідає умовам договору між Укрпоштою та Офісом генерального прокурора.

Смілянський: Кравченко порушив процедуру надсилання підозри НАБУ - фото 1
Пост Ігоря Смілянського. Фото: скриншот
Смілянський: Кравченко порушив процедуру надсилання підозри НАБУ - фото 2
Пост Ігоря Смілянського. Фото: скриншот

За його словами, для бюджетної установи передбачений інший порядок оплати поштових відправлень.

"Водночас у наданих у соціальних мережах фотокопіях чеків оплата за ці відправлення була здійснена готівкою безпосередньо у відділенні, а не в безготівковому порядку, як це визначено договором між АТ "Укрпошта" та Офісом Генерального прокурора та, зокрема, передбачено Бюджетним кодексом України в частині фінансування видатків на діяльність ОГПУ як бюджетної установи", — заявив Смілянський.

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В Укрпошті зазначили, що через виявлені обставини компанія звернулася за офіційними роз’ясненнями та перевіряє оформлення відповідних поштових відправлень. Водночас Смілянський нагадав, що Офіс генерального прокурора раніше заявив про відсутність передбаченого законом повідомлення про підозру у відповідному кримінальному провадженні.

Гендиректор Укрпошти також наголосив, що компанія має дотримуватися вимог законодавства та зберігати таємницю листування. За його словами, подальші дії щодо відправлень Кравченка здійснюватимуться відповідно до встановлених процедур.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше Володимир Зеленський ініціював звільнення Руслана Кравченка з посади генерального прокурора України. 15 вересня Верховна Рада підтримала відповідне рішення під час пленарного засідання, завершивши процедуру його звільнення.

Як повідомляли Новини.LIVE, 15 вересня народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що екскерівник Офісу Генерального прокурора Руслан Кравченко міг виїхати за кордон під приводом термінового відрядження. За словами нардепа, Кравченко нібито сам визначив підставу для поїздки та міг обрати закордонний захід, щоб обґрунтувати своє відрядження.

Укрпошта НАБУ САП Ігор Смілянський Офіс генерального прокурора Руслан Кравченко
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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