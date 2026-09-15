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Главная Новости дня Смилянский: Кравченко нарушил процедуру отправки подозрения НАБУ

Смилянский: Кравченко нарушил процедуру отправки подозрения НАБУ

Ua ru
15 сентября 2026 14:40
Смилянский: Кравченко нарушил процедуру направления уведомления о подозрении
Игорь Смилянский. Фото: comments.ua

Генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский 15 сентября заявил, что бывший генеральный прокурор Руслан Кравченко нарушил установленную процедуру при отправке по почте уведомления о подозрении руководителю НАБУ. По словам Смилянского, 13 сентября Кравченко сообщил в соцсетях, что направил уведомления о подозрении руководителям НАБУ и сотрудникам САП заказными письмами через Укрпочту.

Об этом Смилянский написал в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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Как Кравченко отправил уведомление о подозрении через Укрпочту

Как отметил гендиректор компании, обнародованные Кравченко чеки свидетельствуют, что отправления были оплачены наличными в отделении. Смилянский подчеркнул, что такой способ оплаты не соответствует условиям договора между Укрпочтой и Офисом генерального прокурора.

Смилянский: Кравченко нарушил процедуру отправки подозрения НАБУ - фото 1
Пост Игоря Смилянского. Фото: скриншот
Смилянский: Кравченко нарушил процедуру отправки подозрения НАБУ - фото 2
Пост Игоря Смилянского. Фото: скриншот

По его словам, для бюджетного учреждения предусмотрен иной порядок оплаты почтовых отправлений.

"В то же время на фотокопиях чеков, опубликованных в социальных сетях, оплата за эти отправления была произведена наличными непосредственно в отделении, а не в безналичном порядке, как это предусмотрено договором между АО "Укрпочта" и Офисом генерального прокурора и, в частности, предусмотрено Бюджетным кодексом Украины в части финансирования расходов на деятельность ОГПУ как бюджетного учреждения", — заявил Смилянский.

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В Укрпочте отметили, что в связи с выявленными обстоятельствами компания обратилась за официальными разъяснениями и проверяет оформление соответствующих почтовых отправлений. В то же время Смилянский напомнил, что Офис генерального прокурора ранее заявил об отсутствии предусмотренного законом уведомления о подозрении в соответствующем уголовном производстве.

Генеральный директор Укрпочты также подчеркнул, что компания должна соблюдать требования законодательства и хранить тайну переписки. По его словам, дальнейшие действия в отношении отправлений Кравченко будут осуществляться в соответствии с установленными процедурами.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее Владимир Зеленский инициировал увольнение Руслана Кравченко с должности генерального прокурора Украины. 15 сентября Верховная Рада поддержала соответствующее решение во время пленарного заседания, завершив процедуру его увольнения.

Как сообщали Новини.LIVE, 15 сентября народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что экс-руководитель Офиса генерального прокурора Руслан Кравченко мог выехать за границу под предлогом срочной командировки. По словам нардепа, Кравченко якобы сам определил основание для поездки и мог выбрать зарубежное мероприятие, чтобы обосновать свою командировку.

Укрпошта НАБУ САП Игорь Смелянский Офис генерального прокурора Руслан Кравченко
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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