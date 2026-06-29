Смертельний удар Росії по підприємству в Дніпрі: фоторепортаж
Через ранковий російський обстріл Дніпра 29 червня загинули п'ятеро цивільних людей, ще десять отримали поранення різного ступеня тяжкості. Внаслідок удару російських військ суттєвих руйнувань зазнало одне з приватних підприємств міста, що виробляє пластикові тари для їжі та напоїв.
Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Альона Шевчук з місця події.
Наслідки атаки РФ по Дніпру
Серед жертв — жінка, яка працювала операторкою лінії із заготівлі пластикових пляшок та чоловік, який також працював на виробництві.
Крім того, загинули троє будівельників, які ремонтували дах цеху після попередніх російських ударів.
Працівники підприємства розповіли кореспондентці Новини.LIVE, що в момент прильоту перебували на своїх робочих місцях. Через високу швидкість ракети "Іскандер" люди навіть не встигли спуститись в укриття. Багато з них отримали осколкові поранення, а їх кабінети та цехи розтрощені.
Також постраждали автомобілі, що стояли поруч із будівлею.
Також зараз у міських лікарнях залишаються постраждалі зі важкими осколковими пораненнями та переломами.
Як раніше повідомляли Новини.LIVE, на минулому тижні Дніпро також був ціллю російських атак. Після масованої ракетної та дронової атаки в місті були суттєво пошкоджені десятки об'єктів культури, спорту та освіти. Також є постраждалі серед цивільних.
Також ми писали, що РФ вдарила по Запоріжжю, внаслідок чого загинули двоє людей і ще 17 отримали поранення. Рятувальники діставали людей з-під завалів.
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