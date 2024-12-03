У Дніпрі обрали запобіжний захід для підозрюваного у смертельній ДТП

Судове засідання у Дніпрі. Фото: "Суспільне"

У Дніпрі у вівторок, 3 грудня, відбулося судове засідання у справі смертельної дорожньо-транспортної пригоди. Підозрюваному обрали запобіжний захід.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора у Telegram.

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Адвокат обвинуваченого звернувся з проханням відкласти засідання для ознайомлення зі справою.

Підозрюваний у залі суду. Фото: "Перший канал"

Адвокат потерпілих Василь Серьогін зазначив, що у сторони захисту є побоювання, що неповнолітній пасажир BMW може виїхати з України.

Прокуратура просила обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави. Підозрюваний не визнав своєї провини та не сказав, чи насправді перебував за кермом. Відомо, що хлопець вже мав судимість.

ДТП у Дніпрі. Фото: Нацполіція

Який запобіжний захід обрали

"За клопотанням Дніпропетровської обласної прокуратури підозрюваному у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель потерпілої (ч. 2 ст. 286 КК України), обрано запобіжний захід", — йдеться у повідомленні прокуратури.

Його взяли під варту без визначення розміру застави строком на 60 діб.

Допис Офісу генпрокурора. Фото: скриншот

Що відомо про аварію

Нагадаємо, 1 грудня у Дніпрі сталася ДТП. Внаслідок аварії загинула десятирічна дівчинка.

Згодом правоохоронці затримали водія, який спричинив ДТП. За попередніми даними, керманич BMW на ділянці біля зупинки громадського транспорту "Дитячий комбінат" скоїв зіткнення з автомобілем Ford, який виконував маневр розвороту.