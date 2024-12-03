В Днепре избрали меру пресечения для подозреваемого в смертельном ДТП

Судебное заседание в Днепре. Фото: "Суспільне"

В Днепре во вторник, 3 декабря, состоялось судебное заседание по делу о смертельном дорожно-транспортном происшествии. Подозреваемому избрали меру пресечения.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора в Telegram.

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Адвокат обвиняемого обратился с просьбой отложить заседание для ознакомления с делом.

Подозреваемый в зале суда. Фото: "Первый канал"

Адвокат потерпевших Василий Серегин отметил, что у стороны защиты есть опасения, что несовершеннолетний пассажир BMW, может выехать из Украины.

Прокуратура просила избрать меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога. Подозреваемый не признал своей вины и не сказал, действительно ли находился за рулем. Известно, что парень уже имел судимость.

ДТП в Днепре. Фото: Нацполиция

Какую меру пресечения выбрали

"По ходатайству Днепропетровской областной прокуратуры подозреваемому в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем гибель потерпевшей (ч. 2 ст. 286 УК Украины), избрана мера пресечения", — говорится в сообщении прокуратуры.

Его взяли под стражу без определения размера залога сроком на 60 суток.

Пост Офиса генпрокурора. Фото: скриншот

Что известно об аварии

Напомним, 1 декабря в Днепре произошло ДТП. В результате аварии погибла десятилетняя девочка.

Впоследствии правоохранители задержали водителя, который спровоцировал ДТП. По предварительным данным, водитель BMW на участке возле остановки общественного транспорта "Детский комбинат" совершил столкновение с автомобилем Ford, выполнявшим маневр разворота.