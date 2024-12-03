В Днепре избрали меру пресечения для подозреваемого в смертельном ДТП

Смертельное ДТП в Днепре — подозреваемому избрали меру пресечения
В Днепре во вторник, 3 декабря, состоялось судебное заседание по делу о смертельном дорожно-транспортном происшествии. Подозреваемому избрали меру пресечения.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора в Telegram.
ДТП в Днепре
Адвокат обвиняемого обратился с просьбой отложить заседание для ознакомления с делом.
Адвокат потерпевших Василий Серегин отметил, что у стороны защиты есть опасения, что несовершеннолетний пассажир BMW, может выехать из Украины.
Прокуратура просила избрать меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога. Подозреваемый не признал своей вины и не сказал, действительно ли находился за рулем. Известно, что парень уже имел судимость.
Какую меру пресечения выбрали
"По ходатайству Днепропетровской областной прокуратуры подозреваемому в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем гибель потерпевшей (ч. 2 ст. 286 УК Украины), избрана мера пресечения", — говорится в сообщении прокуратуры.
Его взяли под стражу без определения размера залога сроком на 60 суток.
Что известно об аварии
Напомним, 1 декабря в Днепре произошло ДТП. В результате аварии погибла десятилетняя девочка.
Впоследствии правоохранители задержали водителя, который спровоцировал ДТП. По предварительным данным, водитель BMW на участке возле остановки общественного транспорта "Детский комбинат" совершил столкновение с автомобилем Ford, выполнявшим маневр разворота.
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