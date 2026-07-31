Смерть сім'ї на Криворіжжі: Росія вдарила балістикою з КНДР вперше з серпня

Дмитро Воронов оплакує вбитих ракетою членів сім'ї на Криворіжжі. Фото: Дніпропетровська ОВА

Анастасія Постоєнко Редактор стрічки новин

Російська армія поновила удари по українських містах балістикою з Північної Кореї після паузи, що тривала з серпня. Як повідомив президент Володимир Зеленський, одна з таких ракет знищила родину з п'яти осіб на Криворіжжі під час масштабної нічної атаки, жертвами якої загалом стали щонайменше дев'ять людей по всій країні.

Про це повідомили військові джерела агентства Reuters, передає Новини.LIVE.

Росія вперше цьогоріч застосувала для атаки північнокорейську зброю

У четвер, 30 липня, президент України Володимир Зеленський повідомив про трагічні наслідки ворожого удару по селу Радушне, що розташоване поблизу Кривого Рогу.

Ворожий снаряд вщент зруйнував приватний будинок, відібравши життя двох батьків та трьох їхніх дітей. За словами глави держави, для цієї атаки Російська Федерація використала ракету північнокорейського виробництва.

Трагедія сталася під час масованого нічного нальоту, в ході якого російські війська випустили по українській території десятки ракет та сотні безпілотників. Жертвами цього масштабного обстрілу стали щонайменше дев'ять осіб.

Поява боєприпасів з КНДР у повітряному просторі України фіксується вперше з серпня. Анонімне військове джерело в коментарі агентству Reuters зазначило, що таке поновлення ударів може свідчити про надходження до Москви нових запасів іноземного озброєння, яке агресор планує використовувати для посилення ракетного терору.

Співрозмовник видання розповів, що під час атаки на Кривий Ріг українські радіолокаційні станції зафіксували два ракетні сліди, характерні для північнокорейських балістичних ракет малої дальності КН-23 або КН-24. Зазвичай два радарні треки означають запуск одразу чотирьох ракет. Хоча фахівці досі вивчають зібрані на місці удару уламки для остаточного підтвердження типу боєприпасу, деякі військові уже нібито впевнені в його північнокорейському походженні. Інші місця падіння цих ракет джерелу наразі невідомі.

Росія робить ставку на балістичні атаки і нарощує нові запаси

Співрозмовник агентства також вказав на зміну тактики армії РФ, яка дедалі частіше робить ставку на балістику. Ворог нарощує використання як північнокорейських ракет, так і власних "Іскандер" 9М723. Перехоплювати подібні загрози здатні виключно американські системи ППО "Патріот".

Втім атаки північнокорейськими ракетами не нові. Практика обстрілів українських міст ракетами КН-23 та КН-24 розпочалася ще наприкінці 2023 року. Експерти зазначають, що порівняно з російськими балістичними ракетами малої дальності "Іскандер", зброя з Північної Кореї є менш точною, проте вона має значно більшу дальність польоту та несе масивнішу бойову частину.

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, внаслідок російського ракетного удару по селищу Радушне на Криворіжжі, який стався 30 липня, наразі офіційно підтверджено загибель шести осіб, серед яких троє дітей. Втім, реальну кількість жертв цієї трагедії правоохоронці зможуть встановити пізніше, лише після проведення відповідних ДНК-експертиз.

Тим часом з'явилася інформація про те, що Росія значно скоротила залежність від західних комплектуючих під час виробництва балістичних ракет середньої дальності "Орєшнік". Наразі переважна більшість деталей для цієї зброї виготовляється безпосередньо на території Росії, а частина постачається з Білорусі.