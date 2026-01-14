Помер народний депутат Олександр Кабанов -- що про нього відомо

Олександр Кабанов. Фото: УНІАН

Стало відомо про смерть народного депутата України девʼятого скликання Олександра Кабанова. Причини наразі невідомі.

Новини.LIVE розповідають, що відомо про Олександра Кабанова.

Олександр Кабанов — біографія

Народився 6 серпня 1973 року.

Випускник Запорізького медичного інституту за фахом лікаря-психотерапевта. Другу вищу освіту здобув у Запорізькому національному університеті на факультеті фінансів. Також навчався в Московській медичній академії імені І. М. Сєченова — спеціальність "Психотерапія".

Олександр Кабанов. Фото: соцмережі

Був сценаристом Студії "Квартал 95".

Кабанов був також дитячим психотерапевтом, тренером з нейролінгвістичного програмування та тренером компанії "Сучасні психотехнології".

Політичне минуле

Під час президентської кампанії 2019 року входив до креативної команди кандидата Володимира Зеленського. На парламентських виборах того ж року балотувався до Верховної Ради від партії "Слуга народу" під № 87 у виборчому списку.

На період виборів працював сценаристом ТОВ "Квартал 95", був членом партії "Слуга народу" та проживав у Києві.

Також був членом Комітету ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики.

Нагадаємо, 14 січня український спортсмен та політик Жан Беленюк повідомив про смерть Олександра Кабанова.

А 4 січня із життя пішов видатний український хірург і трансплантолог Микола Поляков.