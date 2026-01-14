Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Смерть Олександра Кабанова — що відомо про нардепа

Смерть Олександра Кабанова — що відомо про нардепа

Ua ru
Дата публікації: 14 січня 2026 14:30
Помер народний депутат Олександр Кабанов -- що про нього відомо
Олександр Кабанов. Фото: УНІАН

Стало відомо про смерть народного депутата України девʼятого скликання Олександра Кабанова. Причини наразі невідомі.

Новини.LIVE розповідають, що відомо про Олександра Кабанова.

Реклама
Читайте також:

Олександр Кабанов — біографія

Народився 6 серпня 1973 року. 

Випускник Запорізького медичного інституту за фахом лікаря-психотерапевта. Другу вищу освіту здобув у Запорізькому національному університеті на факультеті фінансів. Також навчався в Московській медичній академії імені І. М. Сєченова — спеціальність "Психотерапія".

Олександр Кабанов
Олександр Кабанов. Фото: соцмережі

Був сценаристом Студії "Квартал 95".

Кабанов був також дитячим психотерапевтом, тренером з нейролінгвістичного програмування та тренером компанії "Сучасні психотехнології".

Політичне минуле

Під час президентської кампанії 2019 року входив до креативної команди кандидата Володимира Зеленського. На парламентських виборах того ж року балотувався до Верховної Ради від партії "Слуга народу" під № 87 у виборчому списку.

На період виборів працював сценаристом ТОВ "Квартал 95", був членом партії "Слуга народу" та проживав у Києві.

Також був членом Комітету ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики.

Нагадаємо, 14 січня український спортсмен та політик  Жан Беленюк повідомив про смерть Олександра Кабанова.

А 4 січня із життя пішов видатний український хірург і трансплантолог Микола Поляков.

смерть українці Олександр Кабанов Україна нардепи
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації