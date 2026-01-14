Видео
Смерть Александра Кабанова — что известно о нардепе

Дата публикации 14 января 2026 14:30
Умер народный депутат Александр Кабанов — что о нем известно
Александр Кабанов. Фото: УНИАН

Стало известно о смерти народного депутата Украины девятого созыва Александра Кабанова. Причины пока неизвестны.

Новини.LIVE рассказывают, что известно об Александре Кабанове.

Читайте также:

Александр Кабанов — биография

Родился 6 августа 1973 года.

Выпускник Запорожского медицинского института по специальности врача-психотерапевта. Второе высшее образование получил в Запорожском национальном университете на факультете финансов. Также учился в Московской медицинской академии имени И. М. Сеченова — специальность "Психотерапия".

Олександр Кабанов
Александр Кабанов. Фото: соцсети

Был сценаристом Студии "Квартал 95".

Кабанов был также детским психотерапевтом, тренером по нейролингвистическому программированию и тренером компании "Современные психотехнологии".

Политическое прошлое

Во время президентской кампании 2019 года входил в креативную команду кандидата Владимира Зеленского. На парламентских выборах того же года баллотировался в Верховную Раду от партии "Слуга народа" под № 87 в избирательном списке.

На период выборов работал сценаристом ООО "Квартал 95", был членом партии "Слуга народа" и проживал в Киеве.

Также был членом Комитета ВРУ по вопросам гуманитарной и информационной политики.

Напомним, 14 января украинский спортсмен и политик Жан Беленюк сообщил о смерти Александра Кабанова.

А 4 января из жизни ушел выдающийся украинский хирург и трансплантолог Николай Поляков.

смерть украинцы Александр Кабанов Украина нардепы
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
