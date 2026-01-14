Умер народный депутат Александр Кабанов — что о нем известно

Смерть Александра Кабанова — что известно о нардепе
Стало известно о смерти народного депутата Украины девятого созыва Александра Кабанова. Причины пока неизвестны.
Новини.LIVE рассказывают, что известно об Александре Кабанове.
Александр Кабанов — биография
Родился 6 августа 1973 года.
Выпускник Запорожского медицинского института по специальности врача-психотерапевта. Второе высшее образование получил в Запорожском национальном университете на факультете финансов. Также учился в Московской медицинской академии имени И. М. Сеченова — специальность "Психотерапия".
Был сценаристом Студии "Квартал 95".
Кабанов был также детским психотерапевтом, тренером по нейролингвистическому программированию и тренером компании "Современные психотехнологии".
Политическое прошлое
Во время президентской кампании 2019 года входил в креативную команду кандидата Владимира Зеленского. На парламентских выборах того же года баллотировался в Верховную Раду от партии "Слуга народа" под № 87 в избирательном списке.
На период выборов работал сценаристом ООО "Квартал 95", был членом партии "Слуга народа" и проживал в Киеве.
Также был членом Комитета ВРУ по вопросам гуманитарной и информационной политики.
Напомним, 14 января украинский спортсмен и политик Жан Беленюк сообщил о смерти Александра Кабанова.
А 4 января из жизни ушел выдающийся украинский хирург и трансплантолог Николай Поляков.
