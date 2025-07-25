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Смерть нардепа Рущишина — стали відомі подробиці ДТП

Ua ru
Дата публікації: 25 липня 2025 15:57
Смерть Рущишина — у ДБР розкрили деталі ДТП
Місце аварії на Івано-Франківщині, в якій загинув нардеп Ярослав Рущишин. Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань (ДБР) розкрило подробиці смертельної аварії, яка сталася на Івано-Франківщині. В цій ДТП загинув народний депутат від партії "Голос" Ярослав Рущишин.

Про це інформує пресслужба ДБР у п'ятницю, 25 липня, в Telegram.

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Місце ДТП на Івано-Франківщині, в якій загинув нардеп Ярослав Рущишин. Фото: ДБР

Смертельна ДТП за участю нардепа Рущишина — деталі аварії

Зазначається, що наразі Державне бюро розслідувань встановлює всі обставини трагічної дорожньо-транспортної пригоди, що сталася ввечері 24 липня 2025 року на автодорозі Н-09 "Мукачево – Львів" поблизу села Бабухів Рогатинської територіальної громади Івано-Франківської області.

Попередньо встановлено, що мотоцикл Harley Davidson, за кермом якого перебував народний депутат України від фракції "Голос", в’їхав у причіп, зчеплений із трактором, яким керував місцевий житель.

Інцидент стався у темну пору доби, в умовах обмеженої видимості. Унаслідок зіткнення народний депутат отримав тяжкі тілесні ушкодження та згодом помер у кареті швидкої допомоги.

Одразу після надходження повідомлення про ДТП на місце події виїхала слідчо-оперативна група ДБР. Фахівці працювали всю ніч, проводили огляд місця події, фіксували сліди, вилучали записи з камер відеоспостереження, опитували очевидців.

Наразі генеральний прокурор відкрив провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Розслідуванням займається Державне бюро розслідувань. Тривають першочергові слідчі дії.

Аварія Рущишин
Скриншот повідомлення ДБР/Telegram

Додамо, що Ярослава Рущишина поховають у Львові 28 липня.

Похорон розпочнеться о 09:30 у церкві Святої Софії Премудрості Божої на вулиці Козельницькій. Опісля, об 11:30, відбудеться міська церемонія прощання на площі Ринок.

Ярослава Рущишина поховають на Личаківському кладовищі.

Раніше ми повідомляли, що пізно ввечері 24 липня на дорозі біля села Бабухів на Івано-Франківщині загинув 57-річний народний депутат Ярослав Рущишин.

Також ми інформували, що у Донецькій області сталася смертельна ДТП, внаслідок якої загинув командир Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють" Максим Казбан.

ДТП ДБР смерть аварія народні депутати
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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